Переобулся на лету: зачем Аваков борется с вскормленными им неонацистами

«Мы много внимания уделяем неонацистским организациям», — заявил в начале июля министр внутренних дел Арсен Аваков . Не совсем в том контексте, о котором можно было бы подумать сразу — обычно глава МВД бравирует, как он выражается, своими «черными сотнями» в лице полка «Азов» и других подобных укомплектованных ультраправыми бойцами частей МВД, которые «держат от сепаров» нелояльные Харьков Мариуполь и готовы по его приказу каждому «уши оторвать».

Нет, на этот раз, поскольку выступал Аваков перед послами западных государств, говорил министр исключительно правильные слова: «В обществе должна быть атмосфера, когда быть сторонником таких движений — неинтересно, не круто и невыгодно. Реакция на действия таких организаций со стороны международных партнеров должна быть такая же, как и на уголовные элементы, — ограничение во въезде в цивилизованный мир… Я думаю, что мы остановим эту волну. Я предлагаю применить механизм давления на этих молодых нацистов — дополнительные ограничения на въезд в страны ЕС ».

Интересно, где же Арсен Аваков был четыре года назад, когда под его непосредственным руководством и наблюдением (о чем много раз рассказывал за последние годы, и вновь как раз на днях в эфире телеканала «Прямой» советник министра внутренних дел Антон Геращенко ) формировался «Азов»? Ведь в эту часть, которую Аваков создал, вооружил и готовил для боевых действий, активно записывались неонацисты со всего мира.

И об этом тогда писали топовые западные СМИ! Вот, например, BBC опубликовала 16 июля 2014 года материал «Украинский конфликт: борец за White Power из Швеции », где рассказывалось о служившем в «Азове» шведе Микаэле Скиллте, заявившем британским журналистам: «У меня в „Азове“ три задачи: я командир небольшого разведывательного подразделения, также я снайпер и также я руковожу зачистками домов». Между тем, в 2002 — 2010 годах Скиллт состоял на родине в военизированном неонацистском «Шведском движении сопротивления», а затем перешел в ультраправую Партию шведов.

И это не единственный пример. В статье «Иностранцы вступают в ультраправый батальон, воюющий на Украине с повстанцами» побывавший в расположении «Азова» журналист The Irish Times описал от 17 июля 2014 года еще нескольких таких же шведских добровольцев: «Северин (28 лет) из Гетеборга … называет себя национал-социалистом».

А вот журналист итальянского Il Giornale Фаусто Билославо нашел 9 июля 2014 года на базе «Азова» своего соотечественника ультраправых взглядов — 53-летнего Франческо Ксаверия Фонтана, который «в 70-е годы в Пизе состоял сначала в Национальном авангарде, а потом во Фронте молодежи, юношеской организации Итальянского социального движения» (перечислены неофашистские организации тех лет). Причем, с ультраправой средой Фонтана не порвал даже в старости, активно посещая в 2014 — 2015 годах сходки праворадикальных движений в разных странах Западной Европы.

Бойцы батальона «Азов» приняли присягу в Киеве перед отправкой на Донбасс

Кстати, Фонтана также не был рядовым бойцом в «Азове». Он фигурирует в репортаже телеканала Al Jazeera от 9 июня 2014 года «Неофашисты тренируют борцов с повстанцами на Украине», посвященном инструкторам, обучающим молодых новобранцев батальона.

Можно предположить, что министр внутренних дел не знал об этом. Но вот о том, что разведкой «Азова» командовал гражданин Белоруссии Сергей Коротких , в 1990-е годы активист белорусского РНЕ, а в 2004 — 2007 годах один из вождей действовавшего в Белоруссии и России «Национал-социалистического общества», Аваков не мог не знать. Тем более, что после ухода Коротких в начале 2015 года (последний раз он мелькал в СМИ в составе полка во время боев в Широкино 24 января) из «Азова» он произвел его в руководители отдела охраны стратегических объектов при департаменте государственной службы охраны при МВД Украины по Одесской области. Собственно, из указа Авакова от 27 июля 2015 года о награждении Коротких именным пистолетом общество и узнало о новом посте бывшего фюрера «Национал-социалистического общества» в МВД. Можно добавить, что в СМИ в том же 2015 году появлялась информация о тесных деловых связях Коротких с сыном Авакова, заправлявшим прибыльными контрактами при МВД.

В Киеве в 2014 году обосновался целый ряд запятнанных в прошлом насилием видных неонацистов, бежавших от правоохранительных органов из России — такие как Роман Железнов, Иван Михеев и т.д. В столице Украины они проводили свои публичные акции, конференции и т.д., популяризируя идеи национал-социализма. Точно так же в Мариуполе в 2016 году нашли убежище идеологи «белого ислама», ранее также бывшие видными ультраправыми активистами в России.

И так продолжалось до самого недавнего времени.

Без малейшего сопротивления со стороны полиции 29 апреля этого года в киевском клубе Bingo прошел юбилейный концерт неонацистской группы «Сокира Перуна», в котором приняли участие также целый ряд музыкальных коллективов подобной направленности. Среди таковых — эмигрировавший в 2014 году на Украину российская группа M8L8TH, воспевающая в своем творчестве подвиги эсэсовцев и печи концлагерей (ранее, 17 октября 2015 году, она уже давала сольный концерт на киевской базе «Азова»). Зрители прибыли на этот концерт со всей Европы, многие из них щеголяли в футболках с огромными свастиками или демонстрировали татуировки с неонацистской символикой на камеру, без стеснения вскидывая руку под грохочущих со сцены «Героев моей расы».

Арсеній Білодуб — музикант, один із Лідерів Правого Сектору. фронтмен группы «Сокира Перуна» Арсений Климачев

Воодушевленные этим концертом, представители «Сокиры Перуна» объявили 19 июня о том, что на музыкальном фестивале «Повстанец Unplugged» 18 августа в Киеве в этом году вместе с ними выступит особый гость из Великобритании — Стив Кэлладайн, более известный как Stigger. В прошлом Кэлладайн был участником культовой среди неонацистов группы Screwdriver, записав вместе с ее фронтменом Иэном Стюартом Дональдсоном (основавший в 1987 году международную неонацистскую сеть Blood and Honour) целый ряд альбомов. Афиши этого концерта открыто распространялись в Интернете, то есть, никаких проблем со стороны правоохранительных органов по поводу визита известного по всему миру певца-неонациста в Киев организаторы не видели.

И вдруг резко все изменилось! Сначала 17 июня полиция во главе с Юрием Зозулей (молодой протеже того же Авакова, который в августе 2015 году произвел 26-летнего сержанта-АТОшника сначала в руководители патрульной полиции Львова , а через три месяца перевел на аналогичную должность в Киев) жестко разогнала ультраправых, которые решили помешать проведению гей-парада в Киеве. Затем последовали такие вот заявления министра внутренних дел о необходимости борьбы с неонацистами.

На Западе крайне обеспокоены разгулом ультраправого насилия на Украине, которое в последние месяцы все чаще выбирает целями своих нападений цыганские таборы. После того, как 24 июня в ходе очередного погрома во Львове появились человеческие жертвы и последовали резкие заявления со стороны ПАСЕ, ранее демонстративно не замечавшие действий доморощенных расистов (либо отпускавшие реплики в духе «там только убрали мусор») представители МВД (например, советник министра внутренних дел Зоран Шкиряк) резко обеспокоились проблемой молодежного неонацистского насилия.

Тем более, что со стороны международных инстанций обеспокоенность только растет, и от Киева требуют конкретных действий. «Ультраправые группы и ультраправая идеология присутствуют в Украине… Экстремальные взгляды — фашизм и расизм — не должны иметь место. И мне кажется, что важно давать отпор этим проявлениям… Важно, чтобы лидеры Украины это осуждали», — заявил 6 июля в интервью русскоязычному немецкому телеканалу OstWest спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер . И вечером того же дня появляется заявление Авакова.

Министр внутренних дел, очевидно, обеспокоен тем, как бы вскочить в поезд, идущий к успеху на выборах 2019 года. Важно понравиться Западу, который пока окончательно не определился со ставкой на кандидатов в президенты Украины, чтобы сохранить свой пост, а если повезет, то и протиснуть свою тушку в кресло премьер-министра.

Поэтому сегодня Аваков, Геращенко, Шкиряк и прочие, годами вскармливавшие ультраправых боевиков на Украине, неожиданно публично переквалифицировались в борцов с расистами.