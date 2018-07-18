Ещё
В Приморском заповеднике спасли редкую «птицу счастья»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморском заповеднике спасли редкую «птицу счастья» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Primpress
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Одну из самых красивых птиц Приморского края — восточного широкорота — спасли сотрудники национального парка «Земля леопарда», сообщает пресс-служба заповедника.
Это довольно редкая птица в России, численность которой за последние десятилетия сокращается. Широкорот распространен в Индии, Японии, Китае и даже в Австралии. Приморский край и юг Хабаровская края являются северной границей ареала.
Приморскую «синюю птицу» с травмой нашли в центральной част нацпарка у дороги, у нее практически отсутствовал хвост. Пернатый мог стать жертвой атаки хищника либо был случайно задет проезжающим автомобилем.
В течение нескольких дней птица приходила в себя, поврежденный хвост начал быстро восстанавливаться. Сотрудника даже прозвали найденыша «птицей счастья». Кстати, в английском языке восточного широкорота называют долларовой птицей из-за узора под крыльями.
После нескольких тренировочных полетов широкорот смог твердо «встать на крыло» и улететь.
Последние новости
Пушков отреагировал на отказ Трампа от своих слов Бывшая жена Грудинина прокомментировала развод с супругом Подземелье "Сатаны". Почему РФ не откажется от шахтных ядерных ракет
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США подготовили санкции из-за «Северного потока-2»83
Азовское море предложили заминировать210
Греция парировала выпад России79
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры267
Тимошенко пыталась попасть на встречу Путина и Трампа67
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение