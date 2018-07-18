В Приморском заповеднике спасли редкую «птицу счастья»

Японии, Это довольно редкая птица в России , численность которой за последние десятилетия сокращается. Широкорот распространен в Индии Китае и даже в Австралии . Приморский край и юг Хабаровская края являются северной границей ареала.

Приморскую «синюю птицу» с травмой нашли в центральной част нацпарка у дороги, у нее практически отсутствовал хвост. Пернатый мог стать жертвой атаки хищника либо был случайно задет проезжающим автомобилем.

В течение нескольких дней птица приходила в себя, поврежденный хвост начал быстро восстанавливаться. Сотрудника даже прозвали найденыша «птицей счастья». Кстати, в английском языке восточного широкорота называют долларовой птицей из-за узора под крыльями.

После нескольких тренировочных полетов широкорот смог твердо «встать на крыло» и улететь.