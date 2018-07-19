Подготовка к выборам губернатора Нижегородской области обойдется региональному бюджету в 14 млн рублей

Избирательная комиссия Нижегородской области начала активно готовится к предстоящим губернаторским выборам. 17 и 18 июля на портале госзакупок было опубликовано 11 электронных аукционов на общую сумму в 14 миллионов 280 тысяч рублей. Все эти деньги пойдут на подготовку и проведение выборов.

Так, на изготовление специальных марок для защиты от подделок заявлений избирателей о включении в список голосования по месту нахождения планируется потратить 31,8 тысячу рублей. На данный момент исполнитель уже определен. Работы он должен будет выполнить до 7 августа. Доставка этих защитных знаков обойдется еще в 1,5 тысячи.

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Почти 1,4 миллиона рублей будет направлено на услуги по обеспечению подготовки, применению и техническому сопровождению комплексов обработки избирательных бюллетеней на выборах. Подрядчика выберут 30 июля. Срок выполнения работ — с момента заключения договора по 20 сентября.

Еще один электронный аукцион объявлен на оказание услуг по учебно-методическому обеспечению подготовки, применению и техническому сопровождению комплексов для электронного голосования. Стоимость этих работ оценивается в 1,2 миллиона рублей. Выбор подрядчика запланирован на 30 июля. Срок выполнения работ — до 20 сентября текущего года.

В рамках подготовки к губернаторским выборам, кроме всего прочего, планируется разместить информационные материалы на городском общественном транспорте. На эти услуги выделяется 1,2 миллиона рублей. Подрядчику необходимо будет до 15 августа напечатать предвыборные материалы, а с 16 по 19 августа — разместить их на транспорте. Кстати, в перечень работ, предусмотренных контрактом, входит и их демонтаж. Выполнить его нужно будет с 10 по 30 сентября.

Областной избирком отдельным аукционом оформил заявку на изготовление и поставку информационной продукции для нижегородцев, которые в этом году впервые будут участвовать в выборах. Цена контракта — более 1,4 миллиона рублей. Сроки выполнения работ — до 20 сентября. Подрядчика выберут 30 июля.

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Еще по 4,2 миллиона рублей будет направлено на два аукциона на изготовление приглашений: первый — для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей и для участия в голосовании, второй — для информирования избирателей о процедуре голосования по месту нахождения. Подведение итогов обоих аукционов намечено на 30 августа.

Чуть меньше одного миллиона рублей будет стоить изготовление и поставка печатной продукции для участников избирательного процесса. Перечень этой продукции довольно велик — блокноты для избирательной комиссии, памятки для представителей СМИ и правоохранителей, информационные плакаты и многое другое. Они должны быть изготовлены и доставлены в места голосований до 20 августа.

Отдельно будут выбирать подрядчика для изготовления печатной плакатов, флайеров, стикеров и буклетов, направленных на информирование избирателей в период подготовки к выборам. Цена контракта — 2,2 миллиона рублей.

И, наконец, в 840 тысяч обойдется размещение информационных аудиороликов для избирателей до 9 сентября.

Отметим, что источником финансирования всех вышеперечисленных заказов является бюджет Нижегородской области.

Фото: mil.ru