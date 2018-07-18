Кассиров-контролеров в электропоездах обеспечат видеорегистраторами 

В электропоездах АО «Центральная ППК» все кассиры-контролеры получат видеорегистраторы. Работу с регистраторами начнут в сентябре. Предполагается, что это позволит обеспечить безопасность и повысить производительность. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.
Сейчас камеры есть у 50 процентов сотрудников, которые работают в электричках.
Как сообщалось ранее, проекты 24 новых транспортно-пересадочных узлов в Подмосковье планирует разработать ОАО «Центральная ППК». В число проектов входят ТПУ «Отдых», "Никольское", «Лобня», «Истра», «Подольск», «Люберцы-1», «Мытищи», «Ступино», «Удельная», «Ногинск», «Голутвин», «Одинцово», «Химки» и другие.