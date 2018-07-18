Кассиров-контролеров в электропоездах обеспечат видеорегистраторами

В электропоездах АО «Центральная ППК» все кассиры-контролеры получат видеорегистраторы. Работу с регистраторами начнут в сентябре. Предполагается, что это позволит обеспечить безопасность и повысить производительность. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

Сейчас камеры есть у 50 процентов сотрудников, которые работают в электричках.