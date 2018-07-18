Как создают «зрачок» приборов ночного видения

«Соблюдайте электронную гигиену», — написано почти на каждой двери в трехэтажном техническом центре «Баспик» во Владикавказе . Здесь соблюдают не только электронную гигиену, но и гигиену мыслей и действий: каждое из них максимально выверено. Продукция научного центра известна во всем мире и в основном используется в приборах ночного видения. Но мало кто знает, как именно устроено производство того, что дает возможность видеть в кромешной темноте.

Владикавказский технологический центр «Баспик» создавался как центр, сочетающий в себе науку, производство, образование на базе общих интересов. Здесь работают больше 300 специалистов: ведущие в России ученые и инженеры в области разработки технологии и производства микроканальных пластин, высококвалифицированные рабочие.

Это единственный в РФ производитель микроканальных пластин (МКП). На их основе создают приборы ночного видения, точнее — электронно-оптические преобразователи. Параметры приборов зависят от свойств этих пластин. «Баспик» выпускает пластины сложнейших конфигураций и разных габаритов.

Как делают пластины

Для производства пластины сначала получают стеклянный штабик (трубку), из которого вытягивают одножильный стеклянный световод. Это длинный мерцающий провод немногим толще паутины. Дальше, сидя в полумраке в небольшом помещении, специалист с крючком в руках кропотливо удаляет из сотен полученных световодов брак. Годные «проводки» формируются в новый пучок, из которого снова вытягивается световод, только теперь он получается многожильным (МЖС).

Дальше пучок МЖС отправляется на помывку, а потом укладывается и спекается воедино. На полученные в итоге пластины наносятся различные покрытия. Для создания прибора ночного видения на обе стороны пластины наносят контактный электрод, чтобы на нее можно было подать напряжение и она начала выполнять положенные функции.

Каждый этап работы над материалом сопровождается контролем качества. «Труд ручной, тяжелый. Работа очень ответственная. Если мы один раз пропустим [некачественный] МЖС, то в конце мы можем выкинуть всю нашу продукцию», — рассказывает директор по качеству «Баспика» Татьяна Алкацева.

Вторые или даже первые

Работа сотрудников центра базируется на методе 5S, который предполагает особую организацию пространства. Он состоит из пяти пунктов: сортируй, соблюдай порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй. При этом предполагается удаление ненужного и сортировка, соблюдение порядка на рабочем месте. При необходимости сотрудник должен в течение 30 секунд выдать необходимый документ.

"Мы постоянно исследуем причины брака, пытаемся понять, почему один человек работает хуже другого. Может, он заболел или у него не работали какие-то инструменты — все это анализируется. Если человек устал — мы вызываем этого человека, интересуемся его проблемами. Были случаи, когда мы отправляли сотрудника в санаторий, и ситуация, когда работнику негде было жить, и мы помогли ему с квартирой", — рассказывает Татьяна Алкацева.

Как отмечают на производстве, виноватых никто не ищет, главное — понять, почему произошла та или иная ошибка, чтобы избежать ее в следующий раз. О коллективе здесь заботятся: сотрудники центра играют в шахматы, занимаются фитнесом и баскетболом. В центре есть учебный класс, он никогда не пустует. Люди постоянно занимаются, повышая свою квалификацию.

"У нас есть библиотека. Мы стараемся быть в курсе последних событий, выписываем научную литературу, отслеживаем научные достижения не только в нашей области, но и в других. Такой литературы по МКП, как у нас, наверное, нигде нет. Хотя, может, есть в Японии , но тогда мы явно будем на втором месте после них, если не на первом", — говорит представитель центра.

Экспорт и гособоронзаказ

"Баспик" располагается на территории Северо-Кавказского горно-металлургического института, поэтому берет к себе на практику студентов, начиная с первого курса. «Они знакомятся с производством, могут пройти практику во всех подразделениях предприятия и выбрать то, что им нравится. Лучших студентов мы оставляем у себя, а попасть к нам непросто — у нас конкурсная система», — объясняет Алкацева.

По словам представителя центра, не все люди подходят на эту работу: здесь нужен особый характер. Человек должен быть выдержанным, спокойным, терпеливым. На вопрос ТАСС , о чем думают сотрудники производства, занимаясь таким кропотливым трудом, работники отвечают: «Не навредить. На автомате делать эту работу не получается. Держим голову на плечах, продумываем действия, а все другие проблемы оставляем за порогом».

Когда продукт уже готов, его тестируют в полной темноте. Если он соответствует всем параметрам, его отправляют на вакуумную упаковку и наконец потребителю. «Баспик» продолжает держать связь с заказчиком и после того, как тот получил партию МКП. Центр отслеживает, как продукция показала себя в приборе у потребителя, эта информацию заносится в отчет.

Предприятие создает микроканальные пластины не только для приборов ночного видения, но и для применения в составе различной научной и технической аппаратуры. Их, например, могут использовать для усиления слабых сигналов в различных детекторах изображений. Так или иначе, деятельность «Баспика» направлена на усиление одного из пяти внешних чувств человека — зрения, причем в сложнейших условиях. Поэтому заказы центр получает из разных стран мира — например, Китая и Индии, но в приоритете — гособоронзаказы РФ.

Уникальность производства состоит в том, что здесь существует возможность изготовления микроканальных пластин по индивидуальному заказу, для конкретной аппаратуры, с требуемыми техническими параметрами.

В мире всего четыре таких центра, как «Баспик». Сейчас в рамках импортозамещения инновационное предприятие осваивает уникальную технологию производства волоконно-оптических элементов.

Александра Будер