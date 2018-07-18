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Алкогольная изюминка от зауральского предпринимателя будет уничтожена
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Алкогольная изюминка от зауральского предпринимателя будет уничтожена 

Уральский меридиан 1 час назад
Магазин «Изюминка» в селе Частоозерье продавал запрещенную законом продукцию. За это суд наказал предпринимателя.
«В магазине «Изюминка» ИП Заматкина О. В., селе Частоозерье Курганской области сотрудниками территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Петуховском, Макушинском, Частоозерском районах обнаружена в свободной реализации алкогольная и спиртосодержащая непищевая продукция без товарно-сопроводительных документов, маркировки и соответствующей лицензии», — сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В торговом зале, на прилавке возле кассы, на стеллажах складского помещения располагались «Спирт этиловый» (с содержанием метанола 95% готовой продукции), композиция «Лимон». Также были в наличии: водка, 9 наименований вин и шампанское без лицензии и документов, подтверждающих легальность производства и оборота алкогольной продукции. Всего 40 единиц хранения (19,5 литров).
В отношении предпринимателя был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.2 КоАП РФ — незаконная продажа товаров, реализация которых ограничена или запрещена.
Как уточнили ИА «Уральский меридиан» в Управлении, в соответствии с постановлением суда предпринимателю назначен административный штраф. Алкогольная продукция конфискована и будет уничтожена.
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