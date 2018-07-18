Ещё
Паропанк и странные создания: Краеведческий музей открывает новые выставки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Паропанк и странные создания: Краеведческий музей открывает новые выставки 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
18 июня вход на новые экспозиции будет совершенно бесплатным. Выставка «Стимпанк» состоит из арт-объектов Игоря Шевченко — механических скульптур животных из разных материалов, от бронзы до стекла. «Каждая из представленных на выставке работ уникальна. Детализированные скульптуры демонстрируют удивительно органичное сочетание животных и машин, живого и неживого, динамики и статики», — рассказали в музее.
«Жители комнаты 60» Алины Ломенковой вдохновлены произведениями Амоса Тутуолы, Джона Толкина, Хулио Кортасара и других — на создание многих героев у нее ушло несколько лет. Выставка названа в честь комнаты в общежитии Санкт-Петербургской академии театрального искусства, где жила автор и где родились многие ее персонажи. Ее макет также находится в выставочном зале музея.
Обе выставки работают на Красном проспекте, 23 с сегодняшнего дня.
Собака.ru: последние новости
Сбербанк рассказал о размерах повышенных ставок в обновленном сервисе «Спасибо» СПбГУ и ИТМО попали в Шанхайский рейтинг лучших вузов На Корабельной стороне Севастополя открыли кинотеатр после масштабной реконструкции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп определился с отношением к России
Отдыхающую на пляже пронзило летящим зонтом46
Финалистку всероссийского конкурса красоты забили молотком173
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу28
Любви женщин к гей-порно нашли объяснение11
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение