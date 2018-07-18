Паропанк и странные создания: Краеведческий музей открывает новые выставки

18 июня вход на новые экспозиции будет совершенно бесплатным. Выставка «Стимпанк» состоит из арт-объектов Игоря Шевченко — механических скульптур животных из разных материалов, от бронзы до стекла. «Каждая из представленных на выставке работ уникальна. Детализированные скульптуры демонстрируют удивительно органичное сочетание животных и машин, живого и неживого, динамики и статики», — рассказали в музее.

«Жители комнаты 60» Алины Ломенковой вдохновлены произведениями Амоса Тутуолы, Джона Толкина, Хулио Кортасара и других — на создание многих героев у нее ушло несколько лет. Выставка названа в честь комнаты в общежитии Санкт-Петербургской академии театрального искусства, где жила автор и где родились многие ее персонажи. Ее макет также находится в выставочном зале музея.

Обе выставки работают на Красном проспекте, 23 с сегодняшнего дня.