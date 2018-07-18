Детский врач стал Почетным гражданином Омска

Депутаты омского Горсовета присвоили звание Заслуженному врачу России , депутату Заксобрания Мурату Адырбаеву. Сегодня, 18 июля, в городском парламенте проходит пленарное заседание, завершающее весеннюю сессию. Сегодня депутаты обсудили вопрос по присвоению звания «Почетный гражданин Омска» заместителю главного врача по научной работе и развитию областной детской клинической больницы Мурату Адырбаеву.

Председатель комитета по социальным вопросам Максим Астафьев отметил, что на комитете решение поддержали единогласно.

Спикер горсовета Владимир Корбут напомнил, что решение по присвоению этого звания принимается тайным голосованием с использованием бюллетеней.

Михаил Федотов. Депутатам пришлось на один день выбрать новую счетную комиссию — из трех человек, входящих в нее, на заседание пришел только Юрий Федотов . Бюллетени вместе с ним сегодня считали Андрей Никитин

Народные избранники тайным голосованием сделали Мурата Адырбаева Почетным гражданином Омска . За это проголосовали единогласно все 33 присутствующие на заседании депутата.

Мурат Адырбаев начал путь врача с работы стоматологом в Муромцевской больнице. С 1972 года трудится в областной клинической больнице. Награжден знаком «Отличник здравоохранения», с 1995 года — «Заслуженный врач Российской Федерации», с 2004 году — «Ветеран труда». Имеет орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.