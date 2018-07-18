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Рекламу волгоградского фитнес-клуба запретили за неприличный слоган
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Рекламу волгоградского фитнес-клуба запретили за неприличный слоган 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
УФАС запретил рекламу от ООО «Алекс Фитнес» за фразу «SE будет за 4900 Р», посчитав ее неприличной.
Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, пожаловавшийся на рекламу волгоградец заявил, что фитнес-клуб использовал в ней непристойное выражение, которое привлекает внимание не к «Алекс Фитнес» и его услугам, а к фразе, обещающей интим за деньги. Мужчина отметил, что билборд видят все без исключения, т.е. даже и дети, которые по морально-этическим устоям общества должны быть ограничены от влияния подобной рекламы.
Представители фитнес-клуба согласились, что в рекламе есть «сомнительные выражения». Однако нарушения закона, запрещающего использование непристойных образов, сравнений и выражений, в своих действиях не признали.
ООО «Алекс Фитнес» рассказало, что слоган «SE » расшифровывается как SE — special edition — специальный выпуск и XS — extra small — очень маленькое. Слово «будет» используется как обезличенное обращение, не гарантирующее наступление рекламируемых обстоятельств. Слоган сообщал волгоградцам о лимитированном предложении на приобретение курса тренировок. «Однако данная информация доведена до потребителя в такой форме, которая фактически не позволяла прочесть ее в силу размера выбранных шрифтов», — отметили в УФАС.
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