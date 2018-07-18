Завалят ли Кузбасс мусором?

Вывоз и утилизация мусора — проблема чрезвычайно важная. Не случайно, например, Подмосковье недавно всколыхнули «мусорные бунты» местных жителей, не желающих дышать отравленным воздухом. Впрочем, не остался в стороне от далеких мусорных войн и Кузбасс, когда сюда пришли из далекого Оренбурга некие люди, чтобы претендовать почти на 23 миллиарда рублей.

ЧТО НА КОНУ?

С недавних пор, согласно изменившемуся федеральному законодательству, предполагается, что в каждом регионе будет как минимум один (а в реальности больше) региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Так, конкретно в Кемеровской области предполагается наличие двух таких операторов: на юге и севере области.

При этом южная часть региона уже определилась с регоператором — здесь конкурс прошел. А вот с северной частью региона, куда входит и город Кемерово , все, как говорится, только начинается. Хотя уже с начала 2019 года региональный оператор должен приступить к своим обязанностям.

Причина такой нерасторопности кроется в странном, скажем мягко, проведении торгов — конкурсного отбора, который проводит департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области.

Торги эти проходили по какой-то странной схеме, когда один из участников допускал, казалось бы, явные нарушения, однако в итоге выигрывал. Причем нарушения, как утверждают специалисты, принципиальные настолько, что при объективном отношении со стороны организаторов к торгам он просто не был бы допущен. Однако этого не произошло. Возможно, у представителей областного чиновничьего департамента, который возглавляет Кирилл Десяткин, есть какое-то вразумительное объяснение. Ведь иначе «нехорошие» мысли приходят в голову, поскольку на кону стоят порядка 23 миллиардов рублей. Именно столько в течение десяти лет (срок, на который победитель торгов получает статус регионального оператора) получит победитель конкурсного отбора.

ВНЕЗАПНАЯ ОТМЕНА ТОРГОВ

А теперь — к деталям, в которых, как считается, и кроется дьявол. Стоит отметить, что «мусорный рынок» региона — это достаточно специфичная отрасль, в которой количество крупных участников можно сосчитать на пальцах. Оно и понятно: бизнес этот весьма непростой. Да и проблем, которые возникают с каждой законодательной поправкой, все больше и больше.

Как следствие, заявившихся на участие в конкурсном отборе на регионального оператора по обращению с ТКО, который областной департамент объявил в конце 2017 года, оказалось совсем мало. А именно — два. При этом люди посвященные сразу обратили внимание на одного из конкурсантов: некую компанию «КВ-Регион ЭКО», которая, кажется, появилась из ниоткуда. Точнее, из города Оренбурга.

Каким попутным ветром занесло фирмачей в Кемерово, остается только гадать. Но факт остается фактом — в объявленном конкурсе должны были принять участие две компании: одна — из Оренбурга, вторая — достаточно известная кузбасская компания «Чистый город».

Конкурсанты подают документы, проходит первый этап конкурсного отбора — вскрытие конвертов. После чего, как предполагается, начинается работа комиссии департамента по оценке предложений участников. По сути, кто из них сделает самое «приятное» предложение, тот и победит. Однако же на деле все оказалось по-другому. Торги были отменены.

Выяснилось, что «нарисовалась» некая третья компания, якобы также претендующая на участие в конкурсе. По мнению ее представителей, организаторы допустили некие нарушения, ущемившие право этой организации на участие в торгах. И торги эти легко и непринужденно были отменены.

Тут-то и начинается самое интересное. По какой-то неведомой причине представители департамента, проводившие торги, решили не уведомлять кузбасское предприятие «Чистый город» об отмене конкурса. Более того, буквально в течение нескольких дней был объявлен новый. И на него в качестве первого участника зарегистрировался упоминавшийся уже «КВ-Регион ЭКО».

Чем неприятна сложившаяся ситуация для потенциальных участников? Во-первых, залог, необходимый для участия в торгах, составляет пять миллионов рублей. Согласитесь, отдав такую сумму один раз за участие в первых торгах, оперативно найти еще столько же для участия во вторых не так-то просто. Если не знать, конечно, заранее, что конкурс будет отменен.

Во-вторых, и это, пожалуй, самый важный момент: если участники предложат равные условия работы, то победителем признается тот из них, кто подал заявку на торги первым. И если в отмененном конкурсе первыми оказались кузбасские предприниматели, то, как уже понятно, во втором — оренбуржцы. Которые, впрочем, к тому времени успели поменять адрес прописки на кемеровскую.

БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ?

Итак, организаторы конкурса объявили его реинкарнацию. Первым участником стало ООО «КВ-Регион ЭКО», вторым — «Чистый город». А та компания, что потребовала отменить первый конкурс… вовсе не заявилась. Отсюда вполне логичный вопрос: была ли она аффилирована с «КВ-Регион ЭКО» и не действовала ли она в интересах последней? Иначе для чего же все-таки эта странная компания подавала свою жалобу? Если не для того, чтобы участвовать, то ответ напрашивается сам собой: чтобы поменять «первого» конкурсанта. Со всеми вытекающими. В итоге победителем был признан именно «КВ-Регион ЭКО».

После окончания торгов представители «Чистого города» получили возможность разобраться, что из себя представляли их конкуренты.

Здесь стоит отметить, что конкурсный отбор проводится по нескольким критериям. За соблюдение каждого из них участник получает то или иное количество баллов. Они суммируются, и набравший наибольшее количество признается победителем. Среди критериев торгов есть, например, критерии расчета цены, экологичности, обеспеченности, квалифицированности, мощности и так далее. Причем за каждым из них стоят вполне понятные реалии.

Например, у претендента на звание регионального оператора должно быть как минимум десять процентов от необходимого транспорта собственного или взятого в аренду. Должны быть штатные сотрудники, от 10 до 20 человек, имеющие необходимый опыт работы в сфере обращения ТКО. Претендент должен иметь возможность захоронить после соответствующей обработки определенное количество ТКО. Ну и самое главное — претендент на участие в торгах должен иметь соответствующую лицензию.

Как выяснилось, у ООО «КВ-Регион ЭКО» такая лицензия есть. Но — внимание! — она выдана на территории Оренбурга. А согласно Федеральному закону от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ч.5, ст.9), чтобы получить право работать в «мусорной сфере», обладатель лицензии из другого региона должен переоформить ее по новому месту предполагаемой работы, в данном случае обратившись в управление Росприроднадзора по Кемеровской области.

Как удалось выяснить представителям «Чистого города», подобного обращения от «КВ-Регион ЭКО» не поступало.

Следующий вывод достаточно прост: нет, скажем так, актуализированной лицензии — нет права работать в Кузбассе. Нет права работать — нет права участвовать в торгах на регионального оператора.

ИНТЕРЕС ЧИНОВНИКОВ?

Но если бы только этот момент вызвал вопросы у «Чистого города» и не вызвал их у организатора конкурса. Например, «КВ-Регион ЭКО» указала в конкурсной документации, что на предприятии работает 20 сотрудников.

Но, во-первых, как выяснилось, с этими «штатными» сотрудниками заключены договоры возмездного оказания услуг. А, значит, это уж точно не «штатники». Во-вторых, «КВ-Регион ЭКО» — это микропредприятие. А одним из критериев микропредприятия является штатная численность, которая не может превышать 15 сотрудников.

Аналогичная ситуация и с транспортом, который конкурсант обязан иметь либо в собственности, либо в аренде. Согласно представленным документам, у «КВ-Регион ЭКО» были все те же договоры возмездного оказания услуг со сторонними организациями. То есть, по сути, собственная транспортная обеспеченность победителя конкурса стремилась к нулю.

Учитывая эти и другие моменты, Федеральная антимонопольная служба , куда обратились представители «Чистого города», отменила состоявшийся уже конкурс, проведенный с легкой руки кузбасских чиновников, подчиненных Кирилла Десяткина.

Вот и получается: «Чистый город» — это реально работающая компания, которая может гарантировать жителям Кузбасса, что с вывозом и утилизацией мусора все будет нормально, по закону. Как будет в случае с «КВ-Регион ЭКО» — можно только гадать. Устраивает ли такой расклад простых жителей Кемеровской области? Думаю, вопрос риторический. Зато, видимо, он устраивает чиновников, лично Кирилла Десяткина или его начальников. Чем их мог заинтересовать «КВ-Регион ЭКО»? Опять же вопрос риторический.

Кстати, говоря о нарушениях во время проведения конкурса на получение статуса регионального оператора, помимо ФАС России, представитель «Чистого города» также обратился в Арбитражный суд. Иск в настоящее время находится на рассмотрении. Но уже тот факт, что суд согласился принять меры обеспечительного характера, запретив департаменту подписывать соглашения с «КВ-Регион ЭКО» до окончания рассмотрения искового заявления, говорит о многом.

КУЗБАСС ОСТАНЕТСЯ БЕЗ РЕГОПЕРАТОРА?

Казалось бы, складывается прозрачная и понятная ситуация. Однако ж история с торгами идет как по рельсам. В том смысле, что вторые торги были отменены по решению ФАС, но тут же были назначены третьи. Среди участников — все те же две компании, что и в первые два раза.

А теперь вопрос: угадайте, кто победил в третьем туре? Как говорится, вы будете смеяться, но это таки «КВ-Регион ЭКО». С немного подправленными документами, которые, впрочем, принципиально не изменились. Например, теперь вместо договоров возмездного оказания услуг с работниками в конкурсной документации оказались приказы о приеме в штат все тех же 20 человек. При том что микропредприятие может трудоустроить всего лишь 15 человек.

Но это можно считать лирикой. На этот раз конкурсная комиссия пошла, судя по всему, дальше, решив не допустить ситуации, когда у «КВ-Регион ЭКО» и «Чистого города» будет равное количество баллов, а победит первый зарегистрированный. В результате «Чистому городу» снизили оценки, например, по критерию обеспеченности. Якобы потому, что у него нет собственных полигонов ТКО.

При этом у кузбасского предприятия заключены договоры аренды на два таких полигона. Правда, есть один нюанс, который справедливости ради стоит отметить. Комиссия сочла, что на один полигон срок аренды на момент проведения конкурса уже истек, а на второй — истекает в ближайшее время.

Говоря формально, это действительно так. Но! Договоры между собственниками полигонов и «Чистым городом» подписаны на условиях автопролонгации. То есть каждый год они просто возобновляются. Мог ли не понимать этого многоопытный чиновник в составе конкурсной комиссии? Опять же вопрос риторический.

В результате юристы «Чистого города» опять пошли с обращениями в ФАС России и с исковыми заявлениями в Арбитражный суд. И есть все основания предполагать, что результат этой работы будет аналогичным тому, что был по итогам второго конкурса.

А пока идут эти игры в «тяни-толкай» между чиновниками и кузбасским бизнесом, неотвратимо надвигается 1 января 2019 года, когда по действующему федеральному законодательству региональный оператор должен начать работать. Если учесть, что для «вступления в должность» необходимо провести достаточно большой объем подготовительной работы, который может занять несколько месяцев, то сроки запуска регоператора в Кузбассе могут существенно сдвинуться. Что будет прямым нарушением закона.

Могут ли этого не понимать чиновники областного департамента? Вряд ли. Что же тогда приводит к повторению ситуации вокруг торгов снова и снова? Возможно, все те же 23 миллиарда рублей.

Когда готовился материал, стало известно об очередном решении ФАС России, отменившем результаты третьего конкурсного отбора. Причина тому — многочисленные нарушения при его проведении со стороны организатора торгов. Примечательно, что ни в одном заседании ФАС в Москве ни представители департамента, ни «КВ-Регион ЭКО» не участвовали. Возможно, им просто нечего сказать…

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