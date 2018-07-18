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Четыре компании планируют развивать на Чукотке проекты по возобновляемой энергетике
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Четыре компании планируют развивать на Чукотке проекты по возобновляемой энергетике 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 18 июля. Четыре компании направили в правительство Чукотки свои предложения по развитию в регионе проектов по возобновляемой энергетике. Такое внимание к субъекту обращено впервые, сообщил корреспонденту ТАСС в среду заместитель руководителя московского представительства региона Яков Киселев.
"Если раньше на аукцион мог заявиться всего один подрядчик, то теперь интерес к проектам по возобновляемой энергетике проявляют уже четыре компании, в том числе японская. Сейчас представители компаний приезжают в регион и знакомятся с будущими условиями работы", — рассказал Киселев.
После того, как правительство региона определит, какие села подходят для развития там солнечной энергетики и ветроэнергетики, объекты предложат потенциальным подрядчикам. Ветроэнергетику планируется развивать на восточном побережье Чукотки, а солнечную энергетику в континентальной части полуострова.
Развитие проектов по возобновляемой энергетике связано с экстремально сложной транспортной схемой и дорогостоящим северным завозом в села Чукотки. Проекты реализуются на условиях государственно-частного партнерства, где возврат инвестиций предполагается за счет экономии на завозимом топливе. На время окупаемости проектов в 5-7 лет региональное правительство не будет повышать стоимость тарифов.
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