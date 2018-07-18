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На Филиппинах китайские строители начали возведение двух мостов через реку Пасиг
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На Филиппинах китайские строители начали возведение двух мостов через реку Пасиг 

ИА Синьхуа 1 час назад
Манила, 18 июля /Синьхуа/ — В Маниле официально началась постройка двух мостов через реку Пасиг. Работы ведутся с помощью китайских строителей. На церемонии открытия проекта 17 июля присутствовали президент Филиппин Родриго Дутерте, посол КНР Чжао Цзяньхуа, члены кабинета министров Филиппин.
Выступая с речью, Р. Дутерте выразил огромную благодарность китайскому правительству за помощь и поддержку, отметил важность проекта для улучшения транспортного сообщения в Маниле, создания эффективной и надежной транспортной сети, которая даст толчок экономическому развитию филиппинской столицы.
Р. Дутерте назвал Китай добрым соседом Филиппин, а его действия — очередным доказательством желания китайской стороны посодействовать устойчивому развитию островного государства.
Чжао Цзяньхуа отметил, что возведение мостов через Пасиг — лишь один из проектов китайско-филиппинского сотрудничества в строительстве инфраструктуры, в будущем планируется целая серия аналогичных мероприятий. Дипломат выразил уверенность, что сопряжение китайской инициативы «Пояс и путь» и филиппинской программы инфраструктурного строительства на основе взаимоуважения и обоюдного выигрыша еще дальше продвинет всестороннее взаимодействие двух стран.
Автомобильные пробки — постоянная проблема Манилы, которую усугубляет река Пасиг, протекающая через оживленные районы города. Постройка двух мостов через ее русло заметно облегчит ситуацию. Генеральным подрядчиком проекта выступает Китайская компания по строительству дорог и мостов/CRBC/. Работы предполагается завершить примерно за 30 месяцев. —0—
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