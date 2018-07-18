Суд Сахалина возобновил изучение апелляции по делу о крушении траулера и гибели 69 человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК , 18 июл /ПРАЙМ/. Сахалинский областной суд в среду возобновил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Южно-Сахалинского городского суда по громкому уголовному делу о крушении траулера «Дальний Восток» и гибели 69 членов экипажа.

Утреннее заседание после двухмесячного перерыва началось с ряда ходатайств защиты. В частности, адвокат одного из осужденных — гендиректора ООО «Магеллан» Алексея Васина — Евгений Ефимчук просил дать возможность дополнительно исследовать вещдоки. По его мнению, в суде первой инстанции им дали спорную оценку.

По мнению защитника, суд проигнорировал сведения, что на борту помимо штатных 124 гидрокостюмов имелись дополнительные. Хотя один из пунктов обвинения сводился к недостаточному количеству средств защиты на судне. «По показаниям большого количества свидетелей, эти костюмы отличались по цвету — красные и оранжевые. Сторона защиты была уверена, что этих показаний будет достаточно, чтобы суд сделал вывод о наличии всех необходимых средств защиты на борту „Дальнего Востока“. Однако он эти данные проигнорировал. Просто необходимо, чтобы кто-то, кроме следователя, когда-нибудь, хотя бы раз в жизни увидел эти гидрокостюмы», — отметил Ефимчук.

Суд отказал в ходатайстве, мотивировав решение тем, что у защиты было почти 2,5 месяца для ознакомления с материалами дела, в том числе вещественными доказательствами. Адвокат парировал, что воспользоваться такой возможностью защита не могла. Он также настаивал на повторном допросе некоторых свидетелей и потерпевших. По его мнению, в суде первой инстанции их слова противоречили заявлению прокурора. В этой просьбе адвокату также отказали, как и в исследовании протоколов предыдущего судебного заседания.

Суд отвел и еще одно ходатайство защиты — о повторном исследовании актов осмотра траулера со дня его выхода в рейс из Владивостока и до крушения. В уголовном деле их пять, они подтверждают, что все грузовые, производственные и технологические помещения соответствуют документации судна. «В приговоре суда об этих пяти актах не сказано ни слова. Это важное событие, так как указывает на то, что никаких изменений конструкции судна не было зафиксировано. Этот факт может повлиять на судьбу подзащитных. Необходимо повторное исследование», — заявил Ефимчук.