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На Камчатке начали строить объекты энергоснабжения для туркластера местной ТОР
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На Камчатке начали строить объекты энергоснабжения для туркластера местной ТОР 

ТАСС 53 минуты назад
Фото: КамИнформ
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 июля. /ТАСС/ ПАО «Камчатскэнерго» начала возводить инженерную инфраструктуру на площадке «туристический кластер» для территории опережающего развития «Камчатка», сообщила в среду пресс-служба компании.
"Энергетики подготовили просеку под строительство подстанции и трех комплектных трансформаторных подстанций наружных с устройством кабельных линий между ними. Проект предусматривает установку семи таких линий 10/0,4 кВ и устройство кабельных линий 10 кВ протяженностью 6,7 км", — говорится в сообщении.
Все конструкции, фундаменты под оборудование спроектированы с учетом возможных сейсмических воздействий. Строительно-монтажные работы завершат к концу августа, после чего начнутся пуско-наладка оборудования и благоустройство территории.
Площадка «Туристический кластер» ТОР «Камчатка» находится на границе Паратунского сельского поселения Елизовского района и ориентирована на реализацию инвестиционных проектов туристического направления.
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