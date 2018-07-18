На Камчатке начали строить объекты энергоснабжения для туркластера местной ТОР

"Энергетики подготовили просеку под строительство подстанции и трех комплектных трансформаторных подстанций наружных с устройством кабельных линий между ними. Проект предусматривает установку семи таких линий 10/0,4 кВ и устройство кабельных линий 10 кВ протяженностью 6,7 км", — говорится в сообщении.

Все конструкции, фундаменты под оборудование спроектированы с учетом возможных сейсмических воздействий. Строительно-монтажные работы завершат к концу августа, после чего начнутся пуско-наладка оборудования и благоустройство территории.

Площадка «Туристический кластер» ТОР «Камчатка» находится на границе Паратунского сельского поселения Елизовского района и ориентирована на реализацию инвестиционных проектов туристического направления.