Первый — пошёл? УФАС добивается дисквалификации Ильи Денисова

Дело в отношении экс-чиновника, возглавляющего сейчас спорткомплекс «Орлёнок», может стать прецедентом в России

Прокололся дважды

За что же Пермское УФАС ополчилось на бывшего начальника транспортного «цеха» в городской администрации, которым он руководил с 2014 по 2017 годы? Всё просто: на этом посту Илья Денисов дважды наступил на одни и те же грабли — нарушил антимонопольное законодательство. В первый раз — в октябре 2016 года. Тогда его ведомство неправомерно заключило договор с компанией «Закамский автобус-3» на обслуживание маршрута № 60, отказав в приёме заявки от компании «Мега-Групп». За это нарушение Денисов по решению суда выплатил штраф 15 тысяч рублей.

Второй раз, как доказали антимонопольщики, он прокололся в сентябре прошлого года при проведении конкурса за право работать на маршрутных такси. Пермское УФАС признало обоснованной жалобу компании-перевозчика «Транзит» по поводу шкалы оценок некоторых критериев заявки. В итоге антимонопольщики посчитали, что разъяснения департамента по конкурсной документации вводили в заблуждение участников торгов.

Илья Денисов покинул пост руководителя департамента дорог и транспорта в ноябре 2017 года. Сразу после ухода он возглавил ДС «Орлёнок».

11 июля Арбитражный суд Пермского края вынес решение о его дисквалификации на шесть месяцев. Если в ближайшие дни Денисов не оспорит этот вердикт в высшей инстанции, то ему придётся покинуть и нынешнюю должность.

«Есть разъяснения Верховного суда, что увольнение с места работы, на котором чиновник совершил нарушение, не препятствует наказанию. Дисквалификация предполагает запрет на работу в органах власти или управление юридическими лицами», — поясняет глава пермских антимонопольщиков Александр Плаксин

Дело в отношении Ильи Денисова стало первым в России в плане применения на практике новой редакции ч. 2 ст. 14.9 КоАП: сейчас она предполагает дисквалификацию за повторное нарушение антимонопольных законов.

Казаки подвели

На прошлой неделе суд подтвердил правоту Пермского УФАС ещё в одном громком деле в отношении высокопоставленного чиновника. Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина пыталась оспорить в краевом суде решение о штрафе в 15 тысяч рублей за нарушение закона о защите конкуренции.

С подачи краевой КСП пермские антимонопольщики в прошлом году проверили два аукциона на проведение учебно-полевых сборов старшеклассников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2015 и 2016 гг. Общая стоимость этих аукционов — 2,2 миллионов рублей. Пермское УФАС установило, что при проведении госзакупки региональный Минобр создал преимущественные условия победителю — АНО «Краевой казачий центр „Пластун“. По закону, организатор таких сборов для школьников должен иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности. Однако в аукционной документации даже не указали этот пункт. В итоге казачий центр, не имеющий образовательной лицензии, выиграл аукцион, с „Пластуном“ заключили контракт.

За это Пермское УФАС оштрафовало Раису Кассину на 15 тысяч рублей. Министр пыталась оспорить решение, но 12 июля Пермский краевой суд отклонил её требования.

»Правонарушение, совершённое Раисой Кассиной, является грубым. Оно может привести к формированию у юридических и физических лиц негативного мнения о работе краевых властей и необязательности соблюдения законов. К тому же такие действия дискредитируют саму процедуру аукциона», — говорит начальник отдела контроля органов власти и процедур торгов Пермского УФАС Анастасия Белова

Всего же за первые шесть месяцев этого года за нарушение антимонопольных законов в крае оштрафовали шесть чиновников и служащих разного ранга. Как и Раисе Кассиной, им назначили штрафы по 15 тысяч рублей.