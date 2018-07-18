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Кто получает меньше уборщицы?
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Кто получает меньше уборщицы? 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Слышал, что наши слуги народа опять получат прибавку к жалованью. За какие заслуги на этот раз?
Л. Дашевский, Красноярск
«С 1 сентября муниципальным и государственным служащим в Красноярском крае поднимут зарплаты на 20%, чтобы сократить кадровую текучку, — сообщил и. о. вице-премьера — министра финансов Владимир Бахарь. — Если повышения не произойдёт, то уровень оплаты труда ведущих и главных специалистов, специалистов второй категории сравняется с тем, который действует для низкооплачиваемых работников. То есть специалисты с высшим образованием будут получать столько же, сколько уборщики помещений. Это скажется на качестве государственного и муниципального управления. Уже сегодня мы наблюдаем серьёзную утечку специалистов. Люди уходят в учреждения на те профессии, по которым в рамках указов президента была повышена зарплата».
Для справки: средняя зарплата чиновников в регионе составляет порядка 50 тыс. рублей.
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