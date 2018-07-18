Что делать, если вас укусила змея?

Летом мы проводим больше времени на природе и на даче. Там нас могут поджидать ползучие гады. Особенно укусы змей, которые водятся в Оренбуржье, опасны для детей. Этим летом в Переволоцком районе госпитализировали школьника, которого укусила гадюка. Как не наткнуться на «гремучую» и что делать при ее нападении?

Помните, что здоровое животное никогда не станет нападать на человека. Оно воспринимает двуногих как источник опасности. Поэтому, находясь на природе, нужно быть предельно внимательными, чтобы на напугать змею и не попасть ей на зуб.

Змеи, как правило, любят жить в завалах из скошенной травы, строительного мусора и ветоши. Не стоит погружаться в копны травы на сенокосах. Собирая в лесу грибы или ягоды, передвигайтесь по траве, водя впереди себя палкой, чтобы змея, заслышав движение, уползла (надевайте, кстати, обувь с толстой подошвой и высокой голенью).

В холодную погоду ползучие неактивны и практически не представляют угрозы. В пасмурный день они выползают погреться на солнышко. Обращайте внимание на такие места, чтобы случайно не потревожить их. В жаркий день змеи прячутся в тени. Заслышав человека издали, они постараются скрыться. Не вздумайте преследовать животное. Почувствовав угрозу, оно начнет обороняться. Если вы решите обороняться палкой, змея тут же может вскочить на нее и доползти по ней до вас, по тому же принципу не выставляйте вперед руки. Обойдите спокойно змею, не поворачиваясь к ней спиной, не нужно вступать с ней в поединок.

В Оренбуржье чаще всего можно встретить степную гадюку. От её яда погибает менее процента укушенных (в основном это дети) при отсутствии необходимых средств в лечебных учреждениях. До прибытия медиков, окажите первую помощь пострадавшему.

Но не совершайте ошибок, какие чаще всего делают люди, желая помочь.

Помните, что на рану нельзя накладывать жгут. Он не только не остановит распространения яда, но и приведет к гангрене. Не прижигайте и не режьте место укуса, поскольку яд проникнет глубже.

Врачи дают ряд рекомендаций по оказанию доврачебной помощи:

1. Уложите пострадавшего и не разрешайте двигаться, чтобы не увеличивать скорость всасывания яда.

2. Если змея укусила через одежду, аккуратно снимите ее или разрежьте, уберите остатки ткани, поскольку на ней могут быть капли яда. Протрите кожу вокруг укуса, где также может остаться яд.

3. После этого начинайте отсасывать яд из ранки. Продолжайте процедуру в течение 15-20 минут, периодически сплевывая и прополаскивая рот водой. После этого промойте рану мыльной водой.

Важно! Помните, что если у вас проблемы с деснами, недавно удаляли или лечили зубы, есть ранки во рту, яд отсасывать нельзя!

4. Если змея укусила руку или ногу, туго забинтуйте конечность (при укусе в голову или шею — придавите место укуса). Бинтуйте выше раны на пять сантиметров. Зафиксируйте и обездвижьте пострадавшую часть тела. Но не забывайте о наложенной повязке, ослабляя ее по мере нарастания отека.

5. Уложите пострадавшего так, чтобы укушенная конечность была ниже уровня сердца.

6. Давайте пострадавшему много пить, это поможет вывести из организма яд.

Если состояние тяжёлое и нет возможности получить медицинскую помощь в течение часа, введите гормональное противовоспалительное средство. Позаботьтесь заранее о том, чтобы оно было под рукой.