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До конца лета пермяки могут купить электротовары со скидками
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До конца лета пермяки могут купить электротовары со скидками 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Все лето, до 31 августа при посещении офисов и интернет-магазина «Пермэнергосбыт» действует выгодное предложение «уДачная покупка». Скидку 7% получат пермяки при покупке полезных электротоваров:
— Приборы учёта электроэнергии, использование которых позволит значительно сократить ваши расходы на электроэнергию. — Щиты и боксы, которые помогут вам обеспечить сохранность вашего электрооборудования. — Светильники и прожекторы, что сделают ваш дом и дачный участок светлее и уютнее. — Антенны и ресиверы, позволяющие принимать до 20 каналов цифрового телевидения без абонентской платы в отличном качестве.
Подробные характеристики товаров можно найти в интернет-магазине или узнать у специалистов в офисах продаж.
На правах рекламы.
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