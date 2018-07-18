До конца лета пермяки могут купить электротовары со скидками

Все лето, до 31 августа при посещении офисов и интернет-магазина «Пермэнергосбыт» действует выгодное предложение «уДачная покупка». Скидку 7% получат пермяки при покупке полезных электротоваров:

— Приборы учёта электроэнергии, использование которых позволит значительно сократить ваши расходы на электроэнергию. — Щиты и боксы, которые помогут вам обеспечить сохранность вашего электрооборудования. — Светильники и прожекторы, что сделают ваш дом и дачный участок светлее и уютнее. — Антенны и ресиверы, позволяющие принимать до 20 каналов цифрового телевидения без абонентской платы в отличном качестве.

Подробные характеристики товаров можно найти в интернет-магазине или узнать у специалистов в офисах продаж.

На правах рекламы.