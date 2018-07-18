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В Орле начала работать новая ярмарка на Октябрьской
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В Орле начала работать новая ярмарка на Октябрьской 

РИА 57 25 минут назад
Фото: РИА 57
Товаропроизводители из Орловской области теперь с 14 июля могут реализовать свою продукцию на улице Октябрьской в районе дома №122, сообщает пресс-служба облправительства.
Открытие нового торгового места стало результатом работы регионального департамента промышленности и торговли и администрации Орла по развитию ярмарочной торговли в областном центре. Цель которой, удовлетворить спрос горожан на товары местного производства. По результатам конкурсных процедур оператором новой ярмарки стал Союз «Торгово-промышленная палата Орловской области».
Жители города и области могут приобрести широкий ассортимент продукции, которую производят организации пищевой и перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, а также предприятия потребительской кооперации, малого и среднего бизнеса, фермеры, садоводы Орловщины.
Пока ярмарка будет работать по субботам с 7.00 до 14.00, сообщили в пресс-службе. Всего на территории Орла на сегодняшний день функционируют 67 ярмарок.
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