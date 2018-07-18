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Регионы ДФО благодаря режиму свободного порта посетили 16,5 тыс. иностранцев
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Регионы ДФО благодаря режиму свободного порта посетили 16,5 тыс. иностранцев 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Более 16,5 тыс. иностранных граждан посетили Дальний Восток благодаря действию режима свободного порта Владивосток. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.
Широков выразил уверенность, что некоторые иностранцы вернутся в дальневосточные регионы уже инвесторами.
Он напомнил, что «изначально в территорию свободного порта Владивосток вошел Приморский край», сейчас в нее уже входят входят 22 муниципалитета из пяти субъектов ДФО.
«Это 802 резидента, которые инвестируют миллионы рублей и создают в регионах от Приморья до Чукотки почти 49 тыс. рабочих мест», — подчеркнул Широков.
В то же время, заметил сенатор, «недостатки портовой инфраструктуры и нехватка высококвалифицированных рабочих кадров» не позволяют российским портам в должной степени конкурировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Значительный набор преференций свободного порта не очень удобен для малого бизнеса или предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения, либо работающих по патенту. А эти предприятия могли бы значительно повлиять на развитие территорий порта», — резюмировал он, выразив надежду, что эти «болезни роста» вскоре будут преодолены.
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