Регионы ДФО благодаря режиму свободного порта посетили 16,5 тыс. иностранцев

Более 16,5 тыс. иностранных граждан посетили Дальний Восток благодаря действию режима свободного порта Владивосток . Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

Широков выразил уверенность, что некоторые иностранцы вернутся в дальневосточные регионы уже инвесторами.

Он напомнил, что «изначально в территорию свободного порта Владивосток вошел Приморский край », сейчас в нее уже входят входят 22 муниципалитета из пяти субъектов ДФО.

«Это 802 резидента, которые инвестируют миллионы рублей и создают в регионах от Приморья до Чукотки почти 49 тыс. рабочих мест», — подчеркнул Широков.

В то же время, заметил сенатор, «недостатки портовой инфраструктуры и нехватка высококвалифицированных рабочих кадров» не позволяют российским портам в должной степени конкурировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Значительный набор преференций свободного порта не очень удобен для малого бизнеса или предприятий, находящихся на упрощенной системе налогообложения, либо работающих по патенту. А эти предприятия могли бы значительно повлиять на развитие территорий порта», — резюмировал он, выразив надежду, что эти «болезни роста» вскоре будут преодолены.