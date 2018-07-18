Управлять дронами подростков учат в летней школе

Конструкцию квадрокоптера придумали еще в начале 20 века, а сейчас аппарат используют повсеместно. И с созданием такой модели может справиться даже четвероклассник. На сборку простейшего дрона уходит один день и при аккуратном использовании он прослужит больше года.

Современные квадрокоптеры способны развивать скорость до 10 км в час и выполнять запрограммированные задачи, например: искать людей, заблудившихся в лесу, проверять загрязненность водоемов и пробираться в недоступные для человека места. В летней школе юные капитаны изучают секреты пилотирования, чтобы однажды создать своих полезных дронов.

«Первое, к чему нас готовят, это к гонкам. Мы тренируемся выполнять разные трюки, летаем через кольцо, делаем кувырок на дроне», — рассказал студент летней школы ВКИ НГУ Илья Шидловский

Капитаны воздушных судов доказывают мастерство на ежегодных соревнованиях WorldSkills Russia. Одно из заданий — скоростной сбор квадрокоптера. Чемпионы укладываются в пять минут.