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Управлять дронами подростков учат в летней школе
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Управлять дронами подростков учат в летней школе 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Конструкцию квадрокоптера придумали еще в начале 20 века, а сейчас аппарат используют повсеместно. И с созданием такой модели может справиться даже четвероклассник. На сборку простейшего дрона уходит один день и при аккуратном использовании он прослужит больше года.
Современные квадрокоптеры способны развивать скорость до 10 км в час и выполнять запрограммированные задачи, например: искать людей, заблудившихся в лесу, проверять загрязненность водоемов и пробираться в недоступные для человека места. В летней школе юные капитаны изучают секреты пилотирования, чтобы однажды создать своих полезных дронов.
«Первое, к чему нас готовят, это к гонкам. Мы тренируемся выполнять разные трюки, летаем через кольцо, делаем кувырок на дроне», — рассказал студент летней школы ВКИ НГУ Илья Шидловский.
Капитаны воздушных судов доказывают мастерство на ежегодных соревнованиях WorldSkills Russia. Одно из заданий — скоростной сбор квадрокоптера. Чемпионы укладываются в пять минут.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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