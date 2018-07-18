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В Ростове почти на месяц перероют движение от Газетного до Суворова
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В Ростове почти на месяц перероют движение от Газетного до Суворова 

Ростовские Вести 1 час назад
Из-за проведения работ по модернизации участка теплотрассы по переулку Газетный — улицы Суворова, с 6 по 30 августа будет ограничено движение транспортных средств на указанном участке. Об этом сообщает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону. Также с 6 августа по 30 декабря 2018 года в связи с проведением работ по обустройству военного городка №62 войсковой части 64174 будет прекращено движение транспортных средств по улице Филимоновской на дорожном участке от улицы Филимоновской, д. 69 до проспекта Буденновского.
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