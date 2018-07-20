СМИ: защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар согласовал личный контракт с «Баварией»

Защитник «Штутгарта» Бенжамен Павар близок к переходу в мюнхенскую «Баварию», сообщает SWR.

По информации издания, защитник сборной Франции согласовал контракт с мюнхенцами ещё во время чемпионата мира — 2018. Переход 22-летнего футболиста должен был состоятся летом 2019 года, когда в силу вступит опция выкупа за € 35 млн, но «Бавария» решила закрыть этот трансфер этим летом за более крупную сумму.

Ранее сообщалось, что в приобретении защитника также заинтересованы «Тоттенхэм Хотспур», «Пари Сен-Жермен» и «Атлетико».

Напомним, на ЧМ— 2018 Павар являлся игроком основного состава сборной Франции, которая стала победительницей турнира.