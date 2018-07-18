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Чиновники отдалённых районов городских округов могут получить полномочия нотариусов
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Чиновники отдалённых районов городских округов могут получить полномочия нотариусов 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Должностные лица муниципальных органов власти городских округов могут быть наделены полномочиями по совершению нотариальных действий, если в отдалённых населённых пунктах округа нет нотариуса.
Соответствующие изменения в законодательство обсудят на заседание Комитета Госдумы по федеративному устройству 18 июля. Автор инициативы член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Раиса Кармазина отмечает, что, согласно действующему законодательству, полномочия по совершению отдельных нотариальных действий есть только у глав местных администраций и специально уполномоченных должностных лиц МСУ муниципального района и городского, сельского поселений исключительно, если в расположенном на межселённой территории населённом пункте или в поселении нет нотариуса.
«Данное правовое регулирование не допускает совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления городских округов, населённые пункты которых находятся в труднодоступных, отдалённых местностях и в которых нет нотариуса», — говорится в пояснительной записке к документу.
Признак труднодоступности населённого пункта используется в различных системах законодательства и, как правило, характеризуется отсутствием регулярного транспортного сообщения.
По мнению автора законопроекта, граждане, проживающие в населённых пунктах городского округа, не имеющие не только нотариусов, но и регулярного транспортного сообщения с другими посёлками этого округа, находятся в худшем правовом положении, чем люди, проживающие на межселённых территориях, в городских и сельских поселениях.
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