Чиновники отдалённых районов городских округов могут получить полномочия нотариусов

Должностные лица муниципальных органов власти городских округов могут быть наделены полномочиями по совершению нотариальных действий, если в отдалённых населённых пунктах округа нет нотариуса.

Соответствующие изменения в законодательство обсудят на заседание Комитета Госдумы по федеративному устройству 18 июля. Автор инициативы член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Раиса Кармазина отмечает, что, согласно действующему законодательству, полномочия по совершению отдельных нотариальных действий есть только у глав местных администраций и специально уполномоченных должностных лиц МСУ муниципального района и городского, сельского поселений исключительно, если в расположенном на межселённой территории населённом пункте или в поселении нет нотариуса.

«Данное правовое регулирование не допускает совершения нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления городских округов, населённые пункты которых находятся в труднодоступных, отдалённых местностях и в которых нет нотариуса», — говорится в пояснительной записке к документу.

Признак труднодоступности населённого пункта используется в различных системах законодательства и, как правило, характеризуется отсутствием регулярного транспортного сообщения.

По мнению автора законопроекта, граждане, проживающие в населённых пунктах городского округа, не имеющие не только нотариусов, но и регулярного транспортного сообщения с другими посёлками этого округа, находятся в худшем правовом положении, чем люди, проживающие на межселённых территориях, в городских и сельских поселениях.