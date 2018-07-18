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«Локомотивы роста» обсуждали в Академгородке
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«Локомотивы роста» обсуждали в Академгородке 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«Программа рассчитана не на выборный период, а на ближайшие 30-50 лет. Задачи определены, цели указаны, определены даже некоторые тактические действия. Роль нашего проекта „Локомотивы роста“ видим в политическом сопровождении реализации данных поручений», — говорит председатель общественного совета проекта «Локомотивы роста» Олег Бударгин.
Развитие новосибирского Академгородка, а именно создание новых институтов и научных центров — приоритетная задача. Уже есть сформированный паспорт проекта. Президенту должны представить полностью проработанную идею уже 30 октября.
Еще одна тема, которую затронули на встрече — предстоящий форум «Технопром-2018». 17 июля глава региона Андрей Травников назначил руководителем рабочей группы по подготовке к форуму своего заместителя Андрея Жукова. В этом году «Технопром» пройдет раньше обычного и в новом формате.
«Повестка нашего технофорума звучит следующим образом: «Наука как индустрия». То есть, мы впервые будем предлагать продать, в хорошем смысле, накопившийся потенциал, вернее, капитал в виде разработок наших институтов», — сказал врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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