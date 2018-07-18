«Локомотивы роста» обсуждали в Академгородке

«Программа рассчитана не на выборный период, а на ближайшие 30-50 лет. Задачи определены, цели указаны, определены даже некоторые тактические действия. Роль нашего проекта „Локомотивы роста“ видим в политическом сопровождении реализации данных поручений», — говорит председатель общественного совета проекта «Локомотивы роста» Олег Бударгин

Развитие новосибирского Академгородка, а именно создание новых институтов и научных центров — приоритетная задача. Уже есть сформированный паспорт проекта. Президенту должны представить полностью проработанную идею уже 30 октября.

Еще одна тема, которую затронули на встрече — предстоящий форум «Технопром-2018». 17 июля глава региона Андрей Травников назначил руководителем рабочей группы по подготовке к форуму своего заместителя Андрея Жукова . В этом году «Технопром» пройдет раньше обычного и в новом формате.

«Повестка нашего технофорума звучит следующим образом: «Наука как индустрия». То есть, мы впервые будем предлагать продать, в хорошем смысле, накопившийся потенциал, вернее, капитал в виде разработок наших институтов», — сказал врио заместителя губернатора Новосибирской области Андрей Жуков.