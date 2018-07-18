Владивосток впервые культурно отпразднует День Нептуна

Серия развлекательных и познавательных мероприятий с 25 по 29 июля пройдёт во Владивостоке. Они будут приурочены к празднованию дня Нептуна, в рамках Международного дальневосточного морского салона-2018.

Администрация Владивостока приглашает жителей и гостей Владивостока посетить различные городские площадки, а также стать участниками и попробовать свои силы в различных направлениях.

С полным списком мероприятий вы можете ознакомиться ниже.

1. В среду, 25 июля, с 18:00 до 21:00 в Театральном сквере традиционно пройдет вечер исполнителей авторской песни, посвященный памяти Владимира Семеновича Высоцкого.

2. Также в среду, 25 июля, с 18:00 до 21:00 на Спортивной набережной (зона амфитеатра) состоится вечер бардовской песни, посвященной памяти автора-исполнителя Сергея Булгакова.

3. В субботу, 28 июля, с 14:00 до 18:00 на территории Спортивной набережной (нижняя площадка у фонтана) состоится городское мероприятие «День Нептуна», в рамках которого пройдет тематическая концертная программа, театрализованное представление «Шествие Нептуна», будет организована работа 20 локальных площадок.

4. В субботу, 28 июля, на Спортивной набережной будет работать Книжный маркет «Море, Море..». По замыслу организаторов, Книжный маркет «Море, Море… » − это «реверанс книгам, которые так приятно читать в одиночестве, ранним утром, на берегу…»

5. В воскресенье, 29 июля, с 14:00 до 16:00 на территории Спортивной набережной (амфитеатр) пройдет праздничная концертная программа, посвященная Дню Военно-Морского флота России. Участниками концертной программы станут лучшие творческие коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры „Традиции и современность“.

6. До 29 июля в выставочных залах „Артэтаж“ (Океанский пр., 9, ул. Адмирала Фокина, 25) продолжит свою работу городская выставка — фотопроект „Посмотри на Владивосток — 2017“.