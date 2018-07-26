Ещё
Малком: Месси — легенда, надеюсь, я многому научусь у него
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малком: Месси — легенда, надеюсь, я многому научусь у него 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Soccer News
Нападающий Малком прокомментировал переход в «Барселону», а также поделился мнением о лидере каталонского клуба Лионеле Месси.
«Я очень рад попасть сюда. Играть в «Барселоне» — это мечта, настоящий вызов. Надеюсь сделать фанатов счастливыми.
Месси? Он является лучшим футболистом в мире. Лионель — легенда. Надеюсь, я многому научусь у него», — приводит слова Малкома пресс-служба «Барселоны».
Ранее нападающий выступал за «Бордо». В минувшем сезоне французской Лиги 1 он принял участие в 35 матчах (32 — в основе), забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.
Трансфер Малкома обошёлся «Барселоны» в € 41 млн плюс € 1 млн в качестве возможных бонусов.
Чемпионат.com: последние новости
Лансере и Рыбакина проиграли лидерам посева на Moscow River Cup в паре Д. Денисова: слова Жириновского о запрете игорного бизнеса – обычный популизм Согласно котировкам, Гаспарян победит Шилинь на старте турнира в Наньчане
Комментарии  Ещё 61 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о тяжелом состоянии Кобзона78
Путин поставил Эрдогану условие для похода в ресторан178
Конфуз на саммите БРИКС и другие события дня25
Умер Игорь Беляев9
Экс-замглавы МЧС арестовали за продажу поста губернатора52
Видео
00:40
Названа возможная причина пожаров в Греции
В мире Пожары
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение