Малком: Месси — легенда, надеюсь, я многому научусь у него

Нападающий Малком прокомментировал переход в «Барселону», а также поделился мнением о лидере каталонского клуба Лионеле Месси

«Я очень рад попасть сюда. Играть в «Барселоне» — это мечта, настоящий вызов. Надеюсь сделать фанатов счастливыми.

Месси? Он является лучшим футболистом в мире. Лионель — легенда. Надеюсь, я многому научусь у него», — приводит слова Малкома пресс-служба «Барселоны».

Ранее нападающий выступал за «Бордо». В минувшем сезоне французской Лиги 1 он принял участие в 35 матчах (32 — в основе), забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

Трансфер Малкома обошёлся «Барселоны» в € 41 млн плюс € 1 млн в качестве возможных бонусов.