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Полтонны просроченной наваги не попало на столы жителей Владивостока
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Полтонны просроченной наваги не попало на столы жителей Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Во Владивостоке обнаружено почти полтонны просроченной наваги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор.
На крупном холодильном комплексе во Владивостоке госинспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по согласованию с прокуратурой Приморского края проводилась внеплановая проверка. Было обнаружено, что почти полтонны мороженой рыбной продукции хранится с нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации. Продукция принадлежала одной из рыбодобывающих компаний Камчатского края.
На хранении в морозильном складе совместно с доброкачественной продукцией выявлено 460 килограммов мороженой наваги, у которой срок годности истек в сентябре 2017 года. Некачественная и опасная рыба изъята и будет уничтожена либо утилизирована.
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