Полтонны просроченной наваги не попало на столы жителей Владивостока

Во Владивостоке обнаружено почти полтонны просроченной наваги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор

На хранении в морозильном складе совместно с доброкачественной продукцией выявлено 460 килограммов мороженой наваги, у которой срок годности истек в сентябре 2017 года. Некачественная и опасная рыба изъята и будет уничтожена либо утилизирована.