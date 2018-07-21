Полтонны просроченной наваги не попало на столы жителей Владивостока 

Во Владивостоке обнаружено почти полтонны просроченной наваги, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Россельхознадзор.
На крупном холодильном комплексе во Владивостоке госинспекторами Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по согласованию с прокуратурой Приморского края проводилась внеплановая проверка. Было обнаружено, что почти полтонны мороженой рыбной продукции хранится с нарушением ветеринарного законодательства Российской Федерации. Продукция принадлежала одной из рыбодобывающих компаний Камчатского края.
На хранении в морозильном складе совместно с доброкачественной продукцией выявлено 460 килограммов мороженой наваги, у которой срок годности истек в сентябре 2017 года. Некачественная и опасная рыба изъята и будет уничтожена либо утилизирована.