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У британских пляжей заметили опасных скатов
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У британских пляжей заметили опасных скатов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые вынесли предупреждение о том, что в британских водах появились опасные скаты-хвостоколы размером до полутора метров. Об этом в среду стало известно РИА Новости по сообщению Daily Mail.
Биологами было отмечено появление скатов около Нормандских островов.
Как считают эксперты, нынешнее увеличение их числа обсуловлено продолжительным периодом теплой и относительно спокойной погоды.
Как пишет агентство, ученые призывают не приближаться и не прикасаться к рыбе, остерегаться хвоста с шипом, ведь его яд вызывает крайне болезненные ощущения, которые порой приводят к смерти.
Так, в 2006 году от яда ската скончался известный английский натуралист Стив Ирвин.
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