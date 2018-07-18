У британских пляжей заметили опасных скатов

Ученые вынесли предупреждение о том, что в британских водах появились опасные скаты-хвостоколы размером до полутора метров. Об этом в среду стало известно РИА Новости по сообщению Daily Mail.

Биологами было отмечено появление скатов около Нормандских островов.

Как считают эксперты, нынешнее увеличение их числа обсуловлено продолжительным периодом теплой и относительно спокойной погоды.

Как пишет агентство, ученые призывают не приближаться и не прикасаться к рыбе, остерегаться хвоста с шипом, ведь его яд вызывает крайне болезненные ощущения, которые порой приводят к смерти.