У британских пляжей заметили опасных скатов 

Ученые вынесли предупреждение о том, что в британских водах появились опасные скаты-хвостоколы размером до полутора метров. Об этом в среду стало известно РИА Новости по сообщению Daily Mail.
Биологами было отмечено появление скатов около Нормандских островов.
Как считают эксперты, нынешнее увеличение их числа обсуловлено продолжительным периодом теплой и относительно спокойной погоды.
Как пишет агентство, ученые призывают не приближаться и не прикасаться к рыбе, остерегаться хвоста с шипом, ведь его яд вызывает крайне болезненные ощущения, которые порой приводят к смерти.
Так, в 2006 году от яда ската скончался известный английский натуралист Стив Ирвин.