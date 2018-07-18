Ещё
В США столкнулись два легкомоторных самолета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США столкнулись два легкомоторных самолета 

Мир24 1 час назад
Инцидент произошел недалеко от города Майами (штат Флорида). Жертвами крушения стали три человека, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что оба воздушных судна вылетели с учебного аэродрома, который находится на территории международного аэропорта Майами.
Самолеты столкнулись в воздухе Находясь в воздухе, находясь примерно в 15 км от аэродрома. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее более 30 авиапассажиров попали в больницы Германии после того как в салоне самолета упало давление. Лайнер, на борту которого находились 189 пассажиров, летел из Дублина в хорватский город Задар. Решение приземлиться в немецком Франкфурте экипаж принял после того, как люди пожаловались на тошноту и головную боль.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Не обещал вернуться: пропавшие без вести знаменитости Россия еще на треть сократила вложения в гособлигации США В «Реал Мадриде» назвали возможную замену Роналду
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты33
Трамп ответил на обвинения в предательстве57
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины47
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
РФ вышла из числа основных держателей госдолга США41
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение