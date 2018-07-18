В США столкнулись два легкомоторных самолета 

Инцидент произошел недалеко от города Майами (штат Флорида). Жертвами крушения стали три человека, сообщает CNN со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что оба воздушных судна вылетели с учебного аэродрома, который находится на территории международного аэропорта Майами.
Самолеты столкнулись в воздухе Находясь в воздухе, находясь примерно в 15 км от аэродрома. Подробности происшествия устанавливаются.
Ранее более 30 авиапассажиров попали в больницы Германии после того как в салоне самолета упало давление. Лайнер, на борту которого находились 189 пассажиров, летел из Дублина в хорватский город Задар. Решение приземлиться в немецком Франкфурте экипаж принял после того, как люди пожаловались на тошноту и головную боль.
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