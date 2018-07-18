Молодые сибиряки вернулись домой из армии спустя год

Солдаты-срочники, которые весной 2017 года были призваны в войска Центрального военного округа, вернулись домой.

«В войсках Центрального военного округа завершено увольнение в запас военнослужащих срочной службы призыва «Весна-2017». Всего до середины лета текущего года подлежит увольнению в запас около 10 тыс. военнослужащих по призыву», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа.

Их место, отмечают в ЦВО, заняли военнослужащие весенней призывной кампании 2018 года, которая завершилась 15 июля.