Дайджест российских СМИ — 20 июля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — И послы они, солнцем палимы — Владимир Путин на встрече напутствовал некоторых дипломатов так, что они долго еще будут об этом вспоминать — 19 июля президент России Владимир Путин встретился с послами России в зарубежных странах и ориентировал их по широкому кругу вопросов. Собравшиеся выходили со встречи с облегчением: Владимир Путин после переговоров с президентом США Дональдом Трампом не испытывал никаких иллюзий и дал понять, что против того в Соединенных Штатах настроены люди, которыми не следует пренебрегать.

— Пенсиям начислили перспективу — Госдума одобрила предложенную правительством реформу — 19 июля Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста на пять лет для мужчин и на восемь лет для женщин. Главным аргументом в пользу повышения, по словам представлявшего инициативу главы Минтруда Максима Топилина, является рост пенсий нынешних пенсионеров, по расчетам Минтруда , они увеличатся до 20 тыс. руб. к 2024 году.

— Транзит проследовал в бюджет — Основная часть затрат на рост контейнерных перевозок ляжет на государство — Ведомства начали обсуждать, за счет каких средств к 2024 году увеличить и ускорить железнодорожный контейнерный транзит, как предписывают майские указы президента РФ Владимира Путина. Как рассказали "Ъ" источники, знакомые с обсуждением, из необходимых 202 млрд руб. основную часть, видимо, предложат выделить из бюджета.

— «Победа» осталась за США — Лоукостер "Аэрофлота" возьмет еще 15 Boeing 737MAX8 — Как выяснил «Ъ», притом что «Аэрофлот» обещает взять 50 новых российских самолетов МС-21, его дочерний лоукостер «Победа» продолжит развивать бизнес на иностранной технике. Перевозчик договорился с Boeing о поставке 15 машин новой версии 737MAX8 с конца 2019 года. «Победа» намерена к 2020 году использовать 45 самолетов, выйдя в 2022 году на пассажиропоток в 15–16 млн человек.

"Транснефти" и — Белый дом увлекся закрытостью закупок — Назначив оператором оборонзаказа несуществующее юрлицо — Оператор закупок "Ростеха" Россельхозбанка ООО ЭТП оспорило в ФАС монополизацию закрытых торгов силовых ведомств и находящихся под санкциями компаний и банков отобранной Минфином площадкой Сбербанка ООО «Автоматизированная система торгов гособоронзаказа» (АСТ ГОЗ). Результат отбора, отмены которого добивается ЭТП, неожиданно по ошибке аннулировало само правительство.

— Уже не хуже, чем в Париже — Москва вырвалась из списка проблемных мегаполисов, но пока не добралась до лидеров — Среди 11 сопоставимых мегаполисов мира Москва — наиболее быстро развивающийся с точки зрения комфортности городской среды, следует из профильного исследования BCG. Российская столица находится в «средней» группе вместе с Парижем и Сеулом и к 2025 году имеет шансы войти в категорию лидеров ( Сингапур Нью-Йорк , Берлин, Лондон, Токио).

— Генералу осталась только Дружба — Осужден военный финансист, получавший взятки в своем кабинете — Ровно половину из запрошенных для него гособвинителем 12 лет заключения получил 19 июля по приговору Московского гарнизонного военного суда (МГВС) бывший заместитель главкома внутренних войск МВД России генерал-лейтенант Вячеслав Варчук . Взятки на общую сумму 10 млн руб. за выделение дополнительного финансирования в размере 250 млн руб. управлению связи внутренних войск генерал получил прямо в своем кабинете.

— Свидетели не узнали Оюба Титиева — В Чечне началось рассмотрение дела главы грозненского офиса "Мемориала" — Шалинский городской суд Чечни приступил к рассмотрению уголовного дела главы грозненского отделения «Мемориала» Оюба Титиева, обвиненного в хранении наркотиков. Адвокаты отмечают, что судья четко придерживалась уголовно-процессуального законодательства, а вызванные свидетели оказались с крайне плохой памятью и не могли вспомнить марки служебных автомобилей и цвет своей формы.

— Большинство пошло на пенсию — Первое чтение в Думе вызвало массу слов, но собрало нужное количество голосов — Повышение пенсионного возраста, которое 19 июля одобрила Госдума в первом чтении, пока обошлось минимальными репутационными потерями для президента, правительства и партии власти. Эксперты полагают, что политическая система удовлетворительно прошла испытание непопулярной мерой.

— У Александра Ламонова сложились условия для досрочного — Главный безопасник СКР может не доехать до колонии — Вчера в Мосгорсуде начался процесс по уголовному делу обвиняемого в получении особо крупной взятки экс-главы управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова. Еще во время следствия он признал свое участие в коррупционной схеме по досрочному освобождению из-под ареста криминального авторитета Андрея Кочуйкова и рассказал о роли в ней своего начальника, руководителя главка СКР Михаила Максименко

— Закон о национальных языках готов ко второму чтению — Эксперты из Татарстана настаивают на учете своих поправок — Думский комитет по образованию и науке подготовил ко второму чтению законопроект, который закрепляет статусы «государственного» и «родного» языков в законе «Об образовании». Глава комитета Вячеслав Никонов рассчитывает, что в новой версии проект снимет «беспокойство в национальных республиках». Свои поправки в Госдуму направили ученые Татарстана, однако пока они не учтены.

— Идеология пожилого возраста — В России может появиться собственный индекс активного долголетия — Создать идеологический документ — концепцию активного долголетия, которая бы стала элементом формирования государственной политики в сфере демографии, предложат сегодня вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой члены совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

Джон Хантсман получает из США ноты протеста — Американского посла в России призывают покинуть свой пост — Посла США в России Джона Хантсмана призывают уйти в отставку после саммита президентов двух стран 16 июля, который американские политики и эксперты сочли провальным для Вашингтона. Вернуться домой дипломату рекомендует, в частности, его бывший главный советник Джон Уивер . Раскритиковала итоги саммита даже дочь посла — телеведущая Эбби Хантсман.

— Арабскому языку отказали в израильской государственности — Кнессет принял закон о национальном самоопределении — Израильский Кнессет лишил арабский язык статуса государственного и приравнял поселенческую политику на оккупированных территориях к «национальным ценностям». Эти решения были закреплены в новом Основном законе о «еврейском характере» Государства Израиль , который в арабской общине страны назвали расистским.

— «Удивляет, когда вокруг отдельных постов возникает такая шумиха» — Представитель МИД РФ Мария Захарова — о развитии цифровой дипломатии — О том, по какому принципу министерства лайкают друг друга в соцсетях, зачем посольство РФ в Лондоне троллит британских коллег и почему МИД не уходит из Telegram, глава департамента информации и печати ведомства Мария Захарова рассказала корреспонденту «Ъ».

— Россия рассказала послам ЕС о саммите в Хельсинки — Официальное мнение — Как подтвердили «Ъ» несколько источников в дипмиссиях стран Евросоюза в Москве, 18 июля директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко пробрифовал послов европейских стран об итогах российско-американского саммита в Хельсинки. О проведении этой встречи попросили европейские дипломаты. Брифинг прошел в представительстве ЕС в России на Кадашевской набережной.

— «Яндекс. Маркет» удалил корзину — Маркетплейс не подпадет под закон о товарных агрегаторах — Крупные интернет-площадки смогут избежать регулирования спорным законом о товарных агрегаторах, который в третьем чтении приняла Госдума, считают юристы. Так, «Яндекс. Маркет», отключивший возможность оплаты товаров, не покидая сайта, уже не подпадает под требования будущего закона.

— Гол в стиле люкс — Дорогие отели заработали во время ЧМ-2018 — Динамика роста операционных показателей московских гостиниц в период чемпионата мира уступила футбольным столицам прошлых лет — Йоханнесбургу Рио-де-Жанейро . Но российские отельеры считают период удачным: за счет серьезного увеличения тарифов им удалось заметно нарастить выручку, прежде всего в люксовом сегменте.

— Марки сетей впишут в закон — Оборот СТМ могут начать регулировать — Федеральные чиновники задумались о необходимости госрегулирования оборота продукции, выпускаемой под собственными торговыми марками (СТМ) торговых сетей. Поставщики недовольны, что, хотя основные затраты на выпуск таких товаров несут они, полностью распоряжаться ими могут только ритейлеры. Последние, напротив, считают, что выпуск СТМ позволяет малым предприятиям загружать производства, не вкладываясь в раскрутку продукта.

ВТБ пытается не растерять алмазы — Госбанк защищает свой кредит от Банка России — Как выяснил «Ъ», после появления многомиллиардных претензий ЦБ к «Открытие холдингу» Вадима Беляева и партнеров ВТБ, кредитовавший холдинг для выкупа алмазодобывающей «Архангельскгеолдобычи» (АГД) у ЛУКОЙЛа за $1,45 млрд, пытается защитить свои позиции по активу. Собеседники «Ъ» не исключают, что АГД со временем может отойти к АЛРОСА , но там готовы вести переговоры лишь по «адекватной цене».

— Госбанкам разводят акции — «Открытие» могут оставить без 15% ВТБ — Минфин и ЦБ обсуждают судьбу акций ВТБ, которые контролируются принадлежащим ЦБ банком «ФК Открытие» . В правительстве считают неправильной ситуацию, при которой один банк владеет пакетом другого банка в размере свыше 10%, тогда как эти кредитные организации должны конкурировать друг с другом.

— Минфин спонсирует народные ОФЗ — Комиссии для инвесторов будут отменены — Механизм размещения облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) может быть изменен уже осенью. В качестве новаций Минфин предлагает субсидирование банкам агентских комиссий при продаже облигаций, а также применение дистанционного канала продаж. Однако эти меры вряд ли помогут повысить привлекательность инструмента на фоне падения его доходности.

— Переписке нашли хранителей — Минпромторг назвал производителей оборудования для «закона Яровой» — Минпромторг разъяснил, какие отечественные системы хранения данных (СХД) операторы связи могут закупать для исполнения «закона Яровой». Такие решения разрабатывают сразу семь компаний, включая Kraftway, Yadro и «Национальные технологии».

— Лизинг лишается «Благосостояния» — Претенденты на "Трансфин-М" определились c ценой — Как выяснил «Ъ», НПФ «Благосостояние» получило два предложения о покупке его лизинговой компании (ЛК) «Трансфин-М», от ВТБ и Сбербанка. Покупатели готовы заплатить 33–38 млрд руб. Среди претендентов может оказаться и ГТЛК , однако для этого госкомпании потребуется докапитализация.

ФРИИ покроет кассовые разрывы — Фонд инвестировал в сервис PimPay — Государственный Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) инвестировал 200 млн руб. в обмен на миноритарную долю в российском финтех-сервисе PimPay, контрольный пакет которого в залоге у владельца Тувинской энергетической промышленной корпорации Руслана Байсарова . Сервис работает с интернет-магазинами, которым за комиссию помогает избежать кассовых разрывов.

Виктор Вексельберг пришел к дольщикам — «Кортрос» застроит площадку на севере Москвы — Capital Group Павла Те , обещавшая достроить жилье для покупателей квартир печально известной СУ-155 на улице Бочкова на севере Москвы, сократила свою долю в этом проекте до 35%. Компания решила переключиться на застройку крупных участков домами в рамках программы реновации. Теперь основным застройщиком площадки на улице Бочкова станет ГК «Кортрос» Виктора Вексельберга.

— Стража со взломом — Почему мощная защита банковского сектора от хакерских атак мало помогает гражданам — Проблема обеспечения кибербезопасности в финансовой сфере вышла на принципиально новый уровень. Если раньше она была в основном частным делом каждого банка, то в 2018 году банковская защита от хакерских атак приобрела государственные масштабы. Направление становится столь же подробно регулируемым и требующим столь же детальной отчетности, как кредитование или торговля ценными бумагами.

— «В реальности взламывают чаще не машину, а человека» — Станислав Кузнецов , заместитель председателя правления Сбербанка — Чем банки могут ответить на рост числа и меняющиеся технологии хакерских атак, как средства своих клиентов защищает крупнейший банк страны, «Ъ» рассказал зампред правления Сбербанка, курирующий вопросы безопасности, Станислав Кузнецов.

— «У нас нет задачи банк наказать, есть задача понять, что нужно делать в системе целиком» — Артем Сычев , и. о. главы департамента информационной безопасности ЦБ РФ — Усиление борьбы с хакерскими атаками на банки и их клиентов потребовало не только изменений законодательства. Смогут ли новые требования регулятора к банкам повысить сохранность клиентских средств, «Ъ» рассказал и. о. главы департамента информбезопасности Банка России Артем Сычев.

www.vedomosti.ru — Застройщики могут передать Москве 600 000 кв. м жилья для реновации — Город получит их не дороже себестоимости — В распоряжении инвесторов находится 119 участков, которые могут быть вовлечены в программу реновации жилищного фонда Москвы, рассказал «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. Речь идет о территориях, где у города нет собственных земель, чтобы построить дома для переселения жителей пятиэтажек.

"Единая Россия" не смогла сохранить единство по пенсионному вопросу — «Разнотравье мнений» в Госдуме может помочь власти скорректировать реформу — Госдума в четверг приняла в пер­вом чтении законопроект правительства о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 г. «За» проголосовали 328 депутатов (только из «Единой России»), «против» — 104.

— 40 млн интернет-пользователей посмотрели ЧМ-2018 на ресурсах "Первого канала" — По телевизору матчи смотрели 95 млн человек — Более 71% жителей старше четырех лет в крупных городах России хотя бы одну минуту посмотрели по ТВ 27 матчей ЧМ-2018, которые показал в прямом эфире «Первый канал», сообщила телекомпания со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope. Если применить эту цифру ко всему населению страны, то получается, что матчи могли посмотреть 95 млн жителей России, добавляет «Первый».

— Крупный страховщик ОСАГО рискует не справиться с обязательствами — Актуарий «Росэнерго» выявил недостаток резерва для будущих выплат — Национальная страховая группа (НСГ) «Росэнерго» может столкнуться с задержкой или невозможностью исполнения части своих обязательств, следует из актуарного заключения компании за 2017 г. Это вероятно в случае резких колебаний убыточности и ухудшения экономической ситуации, поскольку повлечет «еще большие проблемы с ликвидностью», следует из документа.

Китай сократит потребление энергетического угля до 10% за два года — Это приведет к падению цен на уголь до 50% — Последние несколько лет Китай борется за улучшение экологической ситуации. Страна реформирует металлургическую, угольную и энергетическую отрасли. С 2015 г. идет постепенное сокращение металлургических мощностей. Один из ключевых пунктов экологической программы — перевод предприятий ЖКХ и энергетики с угля на газ.

— «Ямал СПГ» "Новатэка" заработает дополнительно $4 млрд — Компания на год раньше срока построит завод по сжижению газа «Ямал СПГ» — Начало производства сжиженного природного газа (СПГ) на второй линии завода «Ямал СПГ» может начаться в первой декаде августа, сообщил 19 июля предправления «Новатэка» Леонид Михельсон . Еще в мае в качестве вероятных сроков компания называла сентябрь-октябрь. Третью и последнюю линию «Ямал СПГ» предполагается запустить в декабре этого года, добавил Михельсон.

— «Лукойл» погасит квазиказначейский пакет акций до конца года — Одновременно компания проведет обратный выкуп с открытого рынка. Это поможет ее капитализации, считают эксперты — Менеджмент «Лукойла» определился, что делать с лежавшим почти девять лет на балансе компании квазиказначейским пакетом (16,6%, его стоимость на момент подготовки материала была 611 млрд руб.). В четверг, 19 июля, «Лукойл» объявил о созыве 24 августа внеочередного собрания акционеров в заочной форме, в повестку которого внесен пункт: погасить 11,8% квазиказначейского пакета (436 млрд руб. исходя из текущих котировок).

"Перекресток" запускает «маркетплейс» для онлайн-магазина — Так сеть хочет выстроить «бесконечную» витрину для покупателя — Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group решил начать работать с поставщиками по новой схеме для онлайн-магазина «Перекрестка», рассказал «Ведомостям» представитель компании. Ритейлер называет такую модель «маркетплейсом»: по ней будет поставляться продукция от поставщиков скоропортящихся товаров — из-за небольших объемов производства они не могут попасть в основной ассортимент.

— Минфин готов сам платить комиссионные банкам за продажу «народных» ОФЗ — И хочет торговать ими прямо на своем сайте — Минфин намерен к осени изменить механизм размещения ОФЗ для населения (так называемые «народные облигации»). «Концептуально для граждан он будет примерно тем же самым, т. е. прежде всего это покупка через отделения банков-агентов. Но в наших планах упростить и удешевить эту процедуру. Например, комиссия с граждан больше взиматься не будет, ее на себя возьмет эмитент», — рассказал директор долгового департамента Минфина Константин Вышковский в интервью "Интерфаксу"

www.rg.ru — Первое чтение — Госдума одобрила в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве — Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионной системе, который приведет к беспрецедентному в истории РФ росту доходов пенсионеров. Одновременно с этим решением депутаты ратифицировали 102-ю Конвенцию Международной организации труда (МОТ), которая устанавливает размер пенсионных выплат не менее 40 процентов от заработка работника при выходе на заслуженный отдых.

— Вспомнить все — Налоговики начинают сбор информации о счетах иностранцев в России — С 20 июля Федеральная налоговая служба (ФНС) начнет принимать от банков информацию о клиентах-иностранцах и их активах. Этими сведениями Россия будет делиться с другими странами, а взамен получать от них данные о зарубежных активах россиян.

— Перо славы — Появились почетные звания для журналистов и работников связи — Новые почетные звания — заслуженные журналист и работник связи и информации — установил президент. 19 июля был опубликован Указ главы государства «О некоторых вопросах государственной наградной системы Российской Федерации».

— «Кинжал» ударит из космоса — 20 июля в Национальном центре управления обороной Сергей Шойгу проведет единый день приемки военной продукции — А 19 июля минобороны обнародовало свежие данные о ходе испытаний супероружия, которое в марте в Послании Федеральному Собранию впервые представил президент Владимир Путин. Какие-то образцы были показаны на экране в качестве иллюстрации к словам Путина. Другие, находящиеся еще в стадии разработки, изображены схематично.

— Посольский приказ — Владимир Путин призвал сделать внешнюю политику экономически ориентированной — Внешняя политика России должна стать более экономически ориентированной, чтобы обеспечить устойчивое развитие страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в МИДе на совещании послов и постпредов РФ.

— Отберут лучших — Кабмин предлагает ввести принцип «деньги следуют за потребителем» при оказании госуслуг в социальной сфере — Правительство предлагает расширить возможности негосударственных организаций по оказанию социальных услуг, а также упростить добровольную сертификацию для малого и среднего бизнеса. Соответствующие законопроекты кабмин рассмотрел на заседании в четверг.

— Задание на лето — Валентина Матвиенко дала поручение молодым законодателям — Члены Палаты молодых законодателей, уже пять лет действующей при Совете Федерации , внесли немалый вклад в работу федеральных парламентариев в ходе весенней сессии этого года. Спикер СФ Валентина Матвиенко предложила им в летние месяцы подумать о новых инициативах в интересах молодежи, регионов и страны в целом.

— ОП Москвы направит наблюдателей на все «дачные участки» для голосования — В наблюдатели на выборах мэра Москвы официально приглашены представители партий, преодолевших 3-процентный барьер в столице во время парламентской кампании 2016 года. Своих делегатов могут отправить "Яблоко" , «Родина» и «Гражданская платформа». Народное наблюдение будет самым массовым за всю историю столичных выборов: «мониторить» ход голосования будут на всех почти 4 тысячах участков.

— Полный ход — Глава государства поставил задачи новой команде "Роскосмоса" — Владимир Путин обсудил в среду, 18 июля, планы развития ракетно-космической отрасли с новым руководством «Роскосмоса». Напомним, после формирования нового состава правительства в госкорпорацию пришла новая команда во главе с бывшим вице-премьером Дмитрием Рогозиным

— Разбор полетов — Страны БРИКС обсудят торговую войну, начатую США — Торговая война, открытая американскими пошлинами на сталь и алюминий, станет предметом обсуждения на саммите лидеров стран БРИКС, рассказал министр экономического развития Максим Орешкин

— Море, фрукты и алмазы — Названы регионы, где ожидается самый большой рост зарплат — Рост реальной заработной платы в России в июле-августе составит в среднем около 4-5 процентов, подсчитали эксперты Финансового университета при правительстве РФ (исследование есть в распоряжении «Российской газеты»).

— Куры погнались за инфляцией — Россияне не откажутся от подорожавшего мяса птицы — Мясо кур на полках магазинов начало дорожать. Пока россияне готовы покупать продукт и по более высокой цене, говорят эксперты. Только за последние три недели курятина подорожала почти на четыре процента. В июне охлажденные и мороженые куры также выросли в цене на 5,4 процента, сообщает Росстат

— Клиент чаще прав — Суды удовлетворяют более 70 процентов исков потребителей — Эксперты исследовали «потребительскую корзину» исков: более 200 тысяч дел по защите прав потребителей. Чаще всего люди жалуются на телекоммуникационные компании, в том числе сотовых операторов. На втором месте — продажа и ремонт автомобилей. Но выше всего шансы выиграть, если иск предъявляется к магазину розничной торговли, девять из десяти исков оказываются победными.

— Попался на взятке — Арестован главный аудитор госконтрактов минобороны — 19 июля Савеловский районный суд Москвы дал согласие на заключение под стражу директора департамента аудита государственных контрактов Минобороны России Максима Куксина. Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову, решение принято в связи уголовным делом о взятке в 11 миллионов рублей.

— По старым маршрутам — В России растет спрос на отдых в ближнем зарубежье — Россияне все чаще выбирают для проведения отпуска страны постсоветского пространства. Причем едут туда круглый год. На этой неделе один из крупнейших российских туроператоров начал продавать пакетные туры в Армению , рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР)

— Уехали и не вернули — Бесплатными поездами в ходе чемпионата мира по футболу воспользовались 319 тысяч болельщиков — На «память» они увезли с собой одеял, подстаканников и других вещей из поездов на миллион рублей, рассказал начальник департамента управления бизнес-блоком «Пассажирские перевозки» РЖД Павел Бурцев . В частности, по его словам, из простыней фанаты делали плакаты.

— «Исторический принцип» под ударом — Почему доклад ФАС вызвал серьезные возражения в рыбной отрасли — Состояние рыбной отрасли, перспективы развития и возможные риски в связи с попытками внедрить аукционную систему на смену «историческому принципу» распределения квот — эти и другие темы обсуждались на открытом заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по рыбному хозяйству и аквакультуре.

— Танкеры льда не боятся — Российский газ пришел в Китай по Северному морскому пути — Российская компания «Новатэк» поставила первые партии сжиженного природного газа (СПГ) в Китай по Северному морскому пути. За счет этого время танкеров в пути сократилось с 35 дней (в случае поставки через Суэцкий канал и Малакский пролив) до 19 дней (напрямую из порта Сабетта).

— Растут по-черному — США нарастили добычу нефти до исторического рекорда — Американские нефтяники нарастили производство до 11 миллионов баррелей в сутки благодаря активности сланцевиков. Это почти столько же, сколько сейчас добывает Россия, и одновременно стало историческим рекордом для США. Нефтяные котировки восприняли новость спокойно, но неожиданный рост запасов сырья все же надавил на цены.

— Следим за пульсом — Разработан метод, который не позволит обмануть камеру идентификации — Биометрическая идентификация личности набирает популярность. Например, многие банки уже выдают кредиты дистанционно, основываясь на снимке клиента через веб-камеру. Но так ли это безопасно?

— Есть куда расти — Москва заняла шестое место по развитию транспортных систем городов мира — Москва заняла шестое место в мировом рейтинге успешных городских транспортных систем, представленном международным агентством McKinsey & Company на Московском урбанистическом форуме. Высокие оценки столица России получила за билетную систему, эффективность общественного транспорта, финансовую доступность, электронные сервисы.

— Давил на газ — Водителю грозит до семи лет заключения — Дорогомиловский районный суд Москвы 19 июля начал рассматривать по существу уголовное дело о наезде автобуса на пешеходов на остановке общественного транспорта и в подземном переходе у станции столичного метрополитена «Славянский бульвар».

— Взяли с поличным — Отставным судьей займется следствие — Сразу несколько жалоб судей из регионов России рассмотрела Высшая квалификационная коллегия судей. Большинство жалоб было направлено против местных квалификационных коллегий, которые дали согласие следственным органам на уголовное преследование судей, подозреваемых во взяточничестве, мошенничестве и других преступлениях.

— Одноразовые башмаки — Арестантам поставляли обувь с браком — Гагаринский районный суд Москвы принял к рассмотрению уголовное дело о хищении 263 миллионов рублей бюджетных средств. Деньги эти были предназначены для закупки обуви заключенным.

— Сойдутся танки в поединке — К военным играм все готово — Международные военные игры стартуют 28 июля на полигоне в Алабино, где пройдет один из самых зрелищных конкурсов — танковый биатлон. Инициатором таких соревнований был министр обороны Сергей Шойгу. В 2013 году танкисты Армении, Беларуси Казахстана и России впервые мерились силами на танковом полигоне гвардейской Таманской дивизии.

— И срок, и штраф — Шесть лет колонии грозит полковнику Следственного комитета — Гособвинение попросило шесть лет для бывшего замначальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова, обвиняемого в коррупции. «Мы попросили признать Ламонова виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима , а также штраф в размере 32 млн рублей с лишением специального звания полковника юстиции», — сообщил после закрытого заседания в Мосгорсуде прокурор Игорь Потапов

"Гугл" пострадал за Трампа — Еврокомиссия послала «черную метку» президенту США — Не надо быть «Бабой Вангой», чтобы понять: рекордный штраф в 4,34 миллиарда евро, наложенный Еврокомиссией на Google за нарушение правил конкуренции, имеет, в первую очередь, геополитический подтекст. Этот вердикт, ставший продолжением торговой войны между Вашингтоном и Брюсселем , должен по замыслу еврочиновников продемонстрировать Белому дому уязвимость американских корпораций перед институтами Евросоюза.

— Европе не снилось — На Украине учителей увольняют за политические взгляды — Мэр украинского Днепропетровска , после «декоммунизации» — Днепра, Борис Филатов объявил о намерении уволить треть учителей и директоров школ из-за неприятия ими нынешних украинских реалий и государственной идеологии, базирующейся на национализме и русофобии. Кандидатов на увольнение Филатов отбирал лично, ему также помогали доносчики из числа его подписчиков и друзей в Facebook.

— Основной закон — Израиль провозглашен еврейским государством — В ночь на четверг парламент Израиля утвердил Основной закон, в котором декларируется еврейский характер государства. Его обсуждение заняло почти 12 часов. О спорности и неоднозначном к нему отношении парламентариев говорит итог голосования: «за» из 120 депутатов проголосовали 62, «против» — 55.

— Котлеты из клетки — Через три года в ресторанах появится искусственное мясо — К 2021 году в ресторанах может появиться мясо, выращенное в лабораторных условиях. Производством новинки занимается голландская фирма «Моза Мит», которая пять лет назад представила первый в мире бургер из искусственной говядины.

— Прощание с сетью — Римский ресторан раздает книги клиентам — Римский ресторан Casa Coppelle пошел на необычный эксперимент, предложив посетителям сдавать на входе гаджеты и получать взамен книгу на выбор. Несколько дней назад Тим Кук , глава Apple , говорил с тревогой о том, что в последнее время использование смартфона стало для многих людей сродни наркотической зависимости.

— Объявление любви — Владимир Легойда : Церковь — это не паркетные новости и не скандалы — Мы приучили себя к паркетному восприятию церковной жизни — официальная хроника служб, подрываемая иногда сносшибательными скандалами, — а что между ними? О церковной жизни крупным планом — о вере, сомнении, отношении к праведникам и грешникам, амбициях и промахах — мы говорим с главой Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, известным церковным политиком и интеллектуалом, журналистом Владимиром Легойдой.

— Последний звонок от следователя — Адвокатов лишили статуса за нарушение очереди при работе по назначению — Начали действовать новые правила против «карманных» адвокатов: защитники, которые приходят по вызову суда или следствия вне очереди, лишаются статуса. Как сообщили в Федеральной палате адвокатов, недавно таким образом лишили статуса защитника из Калининграда

— Партнеры сельсовета — Жители башкирской деревни благоустраивают проезжую часть улиц сами — Ремонт проезжей части двух улиц в деревне Пушкинское Иглинского района Башкирии сельчане решили начать, не дожидаясь, когда в местном бюджете на это найдутся средства. Они написали коллективное письмо в администрацию Калтымановского сельсовета, в котором сообщили, что готовы взяться за это дело сами и попросили помочь им в меру возможностей.

— Съешь шоколадку — Парки поощряют участников программы «Московское долголетие» — Пенсионеры смогут бесплатно поесть в столичных парках или получить билеты в музей или театр. Это предусматривает программа лояльности по проекту «Московское долголетие», рассказали «РГ» в пресс-службе ГКУ «Мосгорпарк».

— Точно в срок — Воинский мемориал на карельской станции Раменцы откроют в сентябре — В Карелии продолжается работа по реконструкции воинского мемориала на станции Раменцы Сегежского муниципального района. На мемориальных плитах уже увековечили 1150 имен погибших воинов. Заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев , который является членом государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии, проверил ход работ.

— Палки в руки и пошел! — В Нижегородской областной клинической больнице появилась тропа здоровья — Вчера на территории Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко открыли оздоровительную дорожку для пациентов — в рамках проекта «Тропа здоровья „Российской газеты“. За основу была взята концепция терренкура — в классическом понимании это метод санаторно-курортного лечения, предусматривающий дозированные физические нагрузки в виде пешеходных прогулок по определенным размеченным маршрутам.

— Деньги с того света — Сотрудница банка осуждена за хищение средств со счетов умерших клиентов — Бывшую сотрудницу одного из столичных банков осудили за кражу денежных средств со счетов клиентов, сообщили в прокуратуре Москвы. Казалось бы, простое дело, мелкие клерки в банках нередко залазят в электронные кошельки россиян. Но эта 46-летняя дама воровала средства со счетов умерших клиентов.

— Гаджет вам в помощь — Компьютерная программа предскажет болезнь Паркинсона — Российские ученые создали программу, которая может почти со 100-процентной точностью предсказать форму болезни Паркинсона. По статистике, этот недуг настигает после 60 лет каждого сотого жителя планеты. Заболевание до сих пор считается неизлечимым. Вся терапия, как правило, направлена только на облегчение симптомов.

— 3:1 в пользу трансплантации — Донорское сердце из Владивостока может успеть для пересадки в Москве — Очереди на пересадку сердца в скором времени могут сократиться. Поводом для оптимистичного прогноза стала новость из Института биофизики клетки Российской академии наук . Специалисты ИБК при поддержке Фонда перспективных исследований разработали технологию, позволяющую в несколько раз продлить срок хранения донорского сердца для операций по трансплантации.

www.izvestia.ru — Двойной эффект — У регионов появятся дополнительные 675,5 млрд рублей на индексацию пенсий — Благодаря повышению пенсионного возраста регионы получат дополнительные средства, которые смогут использовать для еще большей индексации выплат пенсионерам. Речь в общей сложности идет о сумме 675,5 млрд рублей к 2034 году. Такие расчеты содержатся в исследовании консалтинговой компании „ФинЭкспертиза“, с которым ознакомились „Известия“.

— „Разобраться и освободить“ — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направит запрос властям США с требованием освободить арестованную по обвинению в шпионаже гражданку России Марию Бутину. Об этом омбудсмен рассказала в интервью „Известиям“. Она также сообщила, в каких странах чаще всего нарушаются права россиян, и предложила расширить взаимодействие с украинскими коллегами, подключив правозащитников с обеих сторон к диалогу по поводу взаимного посещения заключенных.

— Маневр прошел первое чтение — Госдума в первом чтении приняла правительственный законопроект о совершенствовании пенсионной системы в России. Предложенные изменения призваны обеспечить ежегодный рост пенсий, опережающий инфляцию. В поддержку базовых установок документа высказались 327 депутатов — парламентарии уверены, что иначе обеспечить стабильность пенсионной системы и повысить уровень жизни пожилых людей в стране невозможно.

— Бюджет заработал на бирже — Казначейство дополнительно выручило для государства более 300 млрд рублей — Размещение временно свободных денег Минфина стало дополнительной статьей доходов госказны и повысило устойчивость банковской системы. За шесть лет депозитные аукционы и сделки РЕПО принесли бюджету почти 312 млрд рублей, рассказал „Известиям“ глава Федерального казначейства Роман Артюхин . Пока доходы относительно невелики, считают эксперты.

— „Будем реагировать соразмерно“ — Президент обозначил ключевые направления внешнеполитического курса страны — Россия будет соразмерно реагировать на любые агрессивные шаги, представляющие прямую угрозу безопасности страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании послов и постоянных представителей России в международных организациях и объединениях.

— Закон раскола — Документ, закрепляющий за Израилем статус еврейского государства, может дестабилизировать обстановку в регионе — Принятый в Израиле закон о национальном характере государства решит проблему нелегальной миграции. Об этом „Известиям“ заявил один из его авторов, член правящей партии „Ликуд“ Ариэль Бульштейн. По его словам, документ даст возможность депортировать инфильтрантов, прибывающих из Африки.

— » ОПЕК снова в деле" — Мировой нефтяной рынок уже зависит не столько от сланцевого фактора, сколько от торговых войн и изменений в уровне добычи по решению ОПЕК. Об этом заявил вице-президент IHS Markit, энергетический эксперт, консультирующий крупнейшие компании и предсказавший мировой финансовый кризис 2014 года, Дэниел Ергин . Аналитики называют его нефтяным гуру.

— Заём 60+ — Доля россиян старше 60 лет, которые оформили кредитки в банках, в первом квартале выросла на 3 процентных пункта и составила 8%, показали расчеты Объединенного кредитного бюро (есть у «Известий»). Пенсионеры — это надежные заемщики с низкой долей просрочки по долгам, что выгодно банкам, считают эксперты. При этом финансовая грамотность старшего поколения постепенно растет, а значит, их активность на банковском рынке будет увеличиваться.

— Искусственный интеллект пришел на выручку — Искусственный интеллект (ИИ) с высокой точностью предскажет будущую выручку еще не созданных торговых точек. Крайне полезный для начинающих бизнесменов стартап проинвестировал Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Москвы (Moscow Seed Fund). Прогноз делается с помощью алгоритмов ИИ на основе открытых данных.

— Внеклассный полет — ДОСААФ подготовит кадры для Воздушно-космических сил — Впервые в истории новой России школьники смогут пройти начальную летную подготовку в учреждениях ДОСААФа. Многофункциональные военно-спортивные центры с собственными аэродромами построят во всех федеральных округах. Там молодых людей будут обучать военным специальностям — от парашютной подготовки до пилотирования самолетов.

Карина Пипия. — Цвет настроения — футбольный — Российские социологические центры подводят итоги чемпионата мира по футболу. Прошедшее в нашей стране мировое первенство положительно повлияло на социальное самочувствие граждан и вернуло доверие болельщиков к отечественному футболу, заявил «Известиям» глава ВЦИОМа Валерий Федоров . Удовлетворенность результатами российской сборной и веру в то, что она останется на достигнутом уровне, зафиксировали и в ФОМе , сообщил ведущий аналитик фонда Георгий Кертман. Спортивные успехи давно стали национальной гордостью России, отметила социолог "Левада-Центра"

www.rbcdaily.ru — Вмешательство в диалог — Почему конгресс США препятствует налаживанию отношений с Москвой — Глава ФБР заявил о продолжении российского вмешательства во внутренние дела США. Его заявление и позиция конгрессменов грозит ужесточением санкций и ограничением полномочий Дональда Трампа, допускает эксперт.

— Израиль определился со своей национальностью — Новый основной закон о еврейском государстве вызвал протесты арабов — Утром в четверг, 19 июля, израильский кнессет принял во втором и третьем чтениях документ под названием «Основной закон: Израиль — национальное государство еврейского народа», определяющий страну как исключительно еврейское государство. Обсуждение законопроекта продлилось около 12 часов.

— Хакеров загонят на одну платформу — В России создадут единую систему мониторинга киберпреступлений — Создание единой системы мониторинга киберпреступлений будет включено в план мероприятий федерального проекта «Информационная безопасность», рассказали два источника РБК в рабочей группе при АНО «Цифровая экономика», учредителями которой выступили правительство и участники рынка.

ЛДПР и "Справедливая Россия". — Реформе дали срок до осени — Предложенное правительством повышение пенсионного возраста прошло первое чтение в Думе — Правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» предполагает повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет и для женщин до 63. За принятие законопроекта на пленарном заседании Госдумы проголосовали 328 депутатов, против —104, воздержавшихся не было. Против проголосовали КПРФ

— Врачебные ошибки подводят под статью — СКР обнародовал предлагаемое наказание за ятрогенные преступления — Врачей больше не будут судить по статьям УК о халатности, причинении тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности. Следственный комитет представил новую статью, которая вводит уголовную ответственность за врачебные ошибки.