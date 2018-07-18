(Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)
Владивосток, 17 июля /Синьхуа/ — Во Владивостоке состоялась торжественная церемония награждения лучших выпускников ДВФУ 2018 года. (Синьхуа/У Ган)