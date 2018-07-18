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Ядовитые скаты атаковали британские пляжи
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Ядовитые скаты атаковали британские пляжи 

Мир24 2 часа назад
Акваторию у берегов Британии наводнили ядовитые скаты. Эксперты предупредили отдыхающих об опасности встречи с этими морскими обитателями, пишет Daily Mail.
По информации издания, подобное смертоносное существо погубило телевизионного эксперта по живой природе Стива Ирвина.
Ученые считают, что увеличение числа ядовитых скатов связано с продолжительным периодом теплой и спокойной погоды, которая вынудила их покинуть более глубокие воды.
Пловцам советуют не прикасаться к скату. На конце хвоста рыбы имеется ядовитый шип, который она может использовать в случае угрозы. По словам специалистов, даже в удачном случае человеку, пораженному таким оружием, придется посетить больницу, чтобы удалить любые фрагменты ядовитых шипов.
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