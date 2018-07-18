СМИ: премьер-министр Канады проведет перестановки в правительстве

Согласно правительственным источникам, ключевые главы ведомств — министр иностранных дел Христя Фриланд , министр финансов Уильям Морно и министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл — сохранят свои портфели.

Ожидается отставка или назначение на другой правительственный пост министра по вопросам канадского наследия Мелани Жоли и министра рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Доминика Леблана. Не исключено также появление нового ведомства по делам пенсионеров. По данным CTV, эти перестановки связаны с предстоящими в октябре 2019 года парламентскими выборами.