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СМИ: премьер-министр Канады проведет перестановки в правительстве
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СМИ: премьер-министр Канады проведет перестановки в правительстве 

ТАСС 55 минут назад
ОТТАВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в среду намерен провести перестановки в своем кабинете министров. Об этом во вторник сообщил телеканал CTV.
Согласно правительственным источникам, ключевые главы ведомств — министр иностранных дел Христя Фриланд, министр финансов Уильям Морно и министр общественной безопасности и гражданской защиты Ральф Гудейл — сохранят свои портфели.
Ожидается отставка или назначение на другой правительственный пост министра по вопросам канадского наследия Мелани Жоли и министра рыболовства, океанов и канадской береговой охраны Доминика Леблана. Не исключено также появление нового ведомства по делам пенсионеров. По данным CTV, эти перестановки связаны с предстоящими в октябре 2019 года парламентскими выборами.
Трюдо уже проводил перестановки в кабмине в январе 2017 года, которые, как сообщали правительственные источники, были связаны с инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Тогда, в частности, министр международной торговли Христя Фриланд была назначена главой МИД Канады.
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