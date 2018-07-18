В Белом доме рассматривают новые шаги по продвижению сотрудничества с Россией

Белый дом рассматривает возможные следующие шаги по продвижению сфер российско-американского сотрудничества, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации. «Саммит в Хельсинки стал началом между Соединёнными Штатами Россией процесса, нацеленного на снижение напряжённости и продвижения сфер сотрудничества в наших общих интересах. Мы изучаем результаты обсуждения между президентом Трампом и президентом Путиным, рассматривая возможные следующие шаги», — рассказали в Белом доме. Ранее сообщалось, что в Белом доме рассчитывают на непрерывный диалог между советами безопасности России и Соединённых Штатов по вопросам национальной безопасности.