Ещё
Из-за крупного пожара в Гаване эвакуировали онкобольных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Из-за крупного пожара в Гаване эвакуировали онкобольных 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пятый канал
Крупный пожар в главной онкологической больнице Гаваны стал причиной эвакуации 108 пациентов, среди которых 33 ребенка.
На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных расчетов, возгорание локализовано. Погибших и пострадавших нет, сообщает ТАСС. Эвакуированные пациенты доставлены в другие больницы.
Сейчас специалистам предстоит определить причину пожара. По предварительным данным, возгорание началось в одном из подсобных помещений на третьем этаже здания.
Больница, в которой произошел пожар, находится в престижном районе Гаваны. Медицинское учреждение считается лучшим на Кубе.
Российская Газета: последние новости
Россия вышла из числа основных держателей госдолга США Топилин: Пенсионная реформа положительно скажется на рынке труда В Калининград на православную выставку приехали гости из Сирии
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп ответил на обвинения в предательстве25
РФ вышла из числа основных держателей госдолга США20
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины33
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете18
Убита финалистка всероссийского конкурса красоты11
Видео
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение