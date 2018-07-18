Из-за крупного пожара в Гаване эвакуировали онкобольных

Крупный пожар в главной онкологической больнице Гаваны стал причиной эвакуации 108 пациентов, среди которых 33 ребенка.

На место происшествия оперативно прибыли несколько пожарных расчетов, возгорание локализовано. Погибших и пострадавших нет, сообщает ТАСС . Эвакуированные пациенты доставлены в другие больницы.

Сейчас специалистам предстоит определить причину пожара. По предварительным данным, возгорание началось в одном из подсобных помещений на третьем этаже здания.