Пошлины на машины ударят по самим США — посол Мексики

МЕХИКО , 19 июл /ПРАЙМ/. Возможное введение США пошлин на импортные автомобили ударит по самим США, считает посол Мексики в Вашингтоне Херонимо Гутьеррес.

По словам дипломата, импорт машин и запчастей из Мексики, ставший результатом интеграции рынка стран Северной Америки, не нарушает и не представляет угрозы для национальной безопасности США.

"Введение пошлин на поставки мексиканских автомобилей и запчастей может подвергнуть риску экономическую безопасность самой американской промышленности, как об этом заявили сенаторы и многочисленные представители отрасли этой страны в ходе процесса расследования", — приводит министерство экономики Мексики заявление Гутьерреса в ходе слушаний в министерстве торговли США.

Официальный Мехико считает, что существующие производственные цепочки в Северной Америке наоборот укрепляют производственную базу США и способствуют развитию конкуренции американских производителей в сравнении с азиатскими и европейскими.

"Необоснованное введение пошлин под предлогом национальной безопасности негативно отразится на цепочках поставок, подорвет производственную базу и снизит конкурентоспособность американских производителей как на своем, так и на международном рынке", — отмечается в коммюнике мексиканского ведомства.