В Приморье основатель кредитного союза может стать банкротом

Как стало известно KONKURENT.RU , большекаменский «Кредитный союз „Время“ подал заявление в арбитражный суд Приморья о признании несостоятельным (банкротом) Ирину Чайка, одного из основателей микрофинансового АНО „Тихоокеанский центр развития кредитных союзов“ и в целом — движения кредитных кооперативов в крае.

Сумма задолженности, из-за которой Ирине Чайка грозит банкротство, составляет 7,5 млн руб. Остальные подробности дела пока неизвестны.

Не исключено, что несостоятельность Ирины Чайка связана с АНО „Тихоокеанский центр развития кредитных союзов“, которое в настоящее время находится в банкротном состоянии: организации свои требования предъявило уже более 20 человек. Общая сумма долгов АНО зашкаливает за 100 млн руб.

Согласно ЕГРЮЛ, учредителями организации являются Ирина Аджидерская, Валентина Корикова и Ирина Чайка.