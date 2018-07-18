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В Приморье основатель кредитного союза может стать банкротом
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В Приморье основатель кредитного союза может стать банкротом 

Konkurent.ru 2 часа назад
Фото: Konkurent.ru
Как стало известно KONKURENT.RU, большекаменский «Кредитный союз „Время“ подал заявление в арбитражный суд Приморья о признании несостоятельным (банкротом) Ирину Чайка, одного из основателей микрофинансового АНО „Тихоокеанский центр развития кредитных союзов“ и в целом — движения кредитных кооперативов в крае.
Сумма задолженности, из-за которой Ирине Чайка грозит банкротство, составляет 7,5 млн руб. Остальные подробности дела пока неизвестны.
Не исключено, что несостоятельность Ирины Чайка связана с АНО „Тихоокеанский центр развития кредитных союзов“, которое в настоящее время находится в банкротном состоянии: организации свои требования предъявило уже более 20 человек. Общая сумма долгов АНО зашкаливает за 100 млн руб.
Согласно ЕГРЮЛ, учредителями организации являются Ирина Аджидерская, Валентина Корикова и Ирина Чайка.
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