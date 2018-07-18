Ограбили и убили собак экс-сотрудника Генпрокуратуры

Грабители совершили разбойное нападение на дом широко известного бывшего сотрудника Генеральной прокуратуры Владимира Лысейко . Инцидент произошёл 17 июля поздно вечером.

В начале нападения злоумышленники избили и связали садовника, затем убили двух овчарок, которые охраняли территорию.

Уже в самом доме они избили Лысейко, после чего заперли в ванной комнате. После чего они покинули помещение и вышли на участок.

Преступники начали обследовать прилежащую территорию с помощью металлоискателя, благодаря этому им удалось найти закопанную металлическую колбу с документами, драгоценностями и 20 тысячами долларами.

На данный момент полиция занимается поисками грабителей.

Точная сумма ущерба подсчитывается.

Но как пишет канал Mash, сам Лысейко больше всего опечален гибелью своих домашних животных.