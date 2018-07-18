Правительство планирует поддержать «Русал» и ограничить оборот ПЭТ-тары

Утвержденный правительством комплекс мероприятий направлен на увеличение внутреннего спроса на реализуемый компанией «Русал» первичный алюминий путем расширения сфер его использования и субсидирования производителей, применяющих отечественный алюминий. Параллельно будут вводиться жесткие ограничения на поставки алюминиевой продукции из-за рубежа.

Разработанная «дорожная карта» предусматривает внесение ряда дополнений в действующую нормативно-правовую базу. В частности, до 1 марта будущего года должны быть разработаны изменения к правительственному постановлению, регулирующему вопросы экологического сбора. Речь идет о повышении ставки сбора на пластиковую упаковку. Кроме того, правительственное поручение предписывает до 1 сентября разработать предложения относительно регулирования особенностей использования алюминиевой и пластиковой упаковки для алкогольной продукции.

По мнению Любови Меланевской, возглавляющей ассоциацию «РусПэк», повышение ставки экологического сбора для производителей пластиковой упаковки не имеет ничего общего с защитой окружающей среды. Представители Danone также считают, что в данном случае речь идет о лоббировании интересов конкретного производителя без учета влияния различных типов производств на экологию.