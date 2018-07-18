От Китайской стены до новозеландских вулканов: 10 вдохновляющих железнодорожных маршрутов твоей мечты

Путешествия на поезде особенно романтичны. И даже больше, чем ты думаешь! Сидя в уютном вагоне, можно не только добраться от пункта А в пункт В, но и проникнуться культурой страны, ее ландшафтом, а заодно поболтать со всеми пассажирами и запастись положительными эмоциями на весь следующий год.

Но все это невозможно без захватывающих железнодорожных маршрутов, о которых, к сожалению, знает так мало путешественников. Особенно у нас, в России , где переезд на поезде воспринимается как ничем не примечательное событие. А ведь такие поездки (при правильном подборе маршрута) позволяют окунуться в атмосферу роскоши начала прошлого века, насладиться видами джунглей или даже вулканических гор, не покидая вагона. Именно поэтому редакция WMJ.ru вместе с «Эмирейтс» , осуществляющей перелет до места, подобрала захватывающие железнодорожные маршруты разных стран мира, которые прямо сейчас нужно добавлять в свою карту желаний.

Поездка на Голубом поезде по маршруту Претория — Кейптаун длится 31 час. Поезд был создан по типу старинного «Голубого экспресса» королевы Виктории и является образцом элегантности и роскоши. Его легко можно сравнить с пятизвездочным отелем на колесах, а история поезда уходит в 1920-е годы, когда его услугами пользовались высшие слои общества, обогатившиеся в период золотой лихорадки XIX века.

Но главное, что во время поездки ты сможешь посетить невероятно значимое для того времени место — Кимберли, центр алмазной лихорадки 1880-х.

Ну а в качестве бонуса тебя и твоих попутчиков завезут в исторический городок Майкисфонтейн.

Маршрут № 2: Окленд — Веллингтон

Этот новозеландский маршрут носит название «Северный проводник» и является самым длинным железнодорожным маршрутом Новой Зеландии . Он следует до Веллингтона с остановками в Палмерстон-Норте, Охакуне, Нешнел Парке и Гамильтоне. Особого внимания заслуживает поездка через Тонгариро, самый старый национальный парк Новой Зеландии, на территории которого находятся три вулкана. Здесь один величественный пейзаж сменяет другой, а снежные поля переходят в потоки застывшей лавы и густые буковые леса.

Продолжить свою поездку можно на пароме, отправившись из Веллингтона в Крайстчерч.

Маршрут № 3: через всю Австралию

Этот Индийско-Тихоокеанский маршрут начинается в Сиднее или Аделаиде и заканчивается в Перте. Поездка длится три ночи и четыре дня. За это время преодолевается расстояние в 4352 км, благодаря чему путешественникам открывается невероятная возможность оценить великие пейзажи Австралии.

В поезде, который был поставлен на рельсы еще в 1970-х годах, каждому пассажиру предоставляется отдельное купе, а также есть свой вагон-ресторан и лаунж, где можно отдохнуть и пообщаться с другими путешественниками в течение дня. Во время поездки пассажиры смогут пообедать на равнине Налларбор, где проходит самый длинный в мире прямой отрезок железнодорожной магистрали.

На одном из рейсов «Эмирейтс» долетаем до Калькутты и там садимся на легендарный ночной поезд Darjeeling Mail. А потом начинается самое интересное. Этот поезд довезет тебя до железнодорожного вокзала New Jalpaiguri, который находится у подножия невероятно живописной Дарджилингской Гималайской дороги. Эта недолгая, но по-настоящему запоминающаяся поездка в 7,5 часов покрывает расстояние в 88 км. Прокатиться по Дарджилингской Гималайской железной дороге — это большая честь, ведь она была открыта в далеком 1881 году и является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО

Эта 15-дневная поездка начинается в Пекине и заканчивается в Шанхае . «Гранд-тур по Китаю» — крутая возможность узнать много нового о древней культуре страны, ее бурной истории, потрясающей природной красоте и городских ландшафтах, а также увидеть Великую Китайскую стену, Терракотовую армию и отправиться в круиз по реке Янцзы.

Маршрут № 6: «Величественная Япония»

Поездка по Японии начинается в Осаке и заканчивается в Токио. За 11 дней поезд проходит через 10 известных достопримечательностей страны, включая замок Хиросаки, Хиросиму и замок Аоба.

Во время путешествия пассажиры смогут посмотреть выступления самурайских воинов. Что приятно, питание также включено в стоимость поездки, поэтому можно успеть не только познакомиться с культурой и красотами Японии, но и попробовать традиционные блюда.

Маршрут № 7: Кейптаун — Дар-эс-Салам

В путешествие по этому маршруту можно отправиться на ретропоезде компании Rovos Rail. В течение 15-дневной поездки о пассажирах заботятся с тем же вниманием, что и в самых роскошных поездах старого времени.

Зимбабве, Замбию и Танзанию. Маршрут начинается в Кейптауне и следует через сердце Южно-Африканской Республики с остановками в знаковых исторических городах. При желании поездку можно продлить и на поезде отправиться дальше через границу — в Ботсвану

Поездка по этому маршруту — уникальной способ изучить тесно взаимосвязанные друг с другом страны Вьетнам Камбоджу . Отправиться в 18-дневную поездку можно из Ханоя или Хошимина . Этот тур состоит не только из железнодорожной поездки, но и включает путешествие на сампане (маленькой деревянной лодке), джонке (традиционном китайском парусном судне) или катере. И не забудь, что, следуя этим маршрутом, точно стоит остановиться на два дня на пляжном курорте Нячанга.

Ассоциации с «Восточным экспрессом» Агаты Кристи здесь уместны, но не совсем верны. В отличие от сюжета известного детектива, поезд выезжает не из Парижа, а из Бангкока, тем самым предлагая путешественникам окунуться в атмосферу живописных сельских городов Азии.

Ночной маршрут этого «Восточного экспресса» пролегает через реку Квай, где с живописным речным круизом туристы изучают таинственную местную природу, а также в сопровождении гида заглядывают в военный музей и даже на неожиданную достопримечательность — кладбище. Говорят, тут оно особенное… Придется проверять, что поделать.

Следующая за ней пешеходная остановка — малайзийский город Куала-Кангсар с горой местных достопримечательностей, обойдя которые можно смело заканчивать свой путь. Ведь завершится поездка в городе-государстве Сингапуре. Путешествие длится четыре дня и три ночи, за время которых можно насладиться фантастическим видом из открытого экскурсионного вагона и блюдами, свежеприготовленными на борту.

Маршрут № 10: Элла — Канди

Добраться до Эллы можно через Коломбо , столицу Шри-Ланки . Это шестичасовое путешествие является одним из самых известных не только в Азии, но и во всем мире. Во время поездки состав проходит мимо чайных плантаций, а затем делает остановку в Хапутале, городе, где находятся поместье и смотровая площадка Lipton’s Seat, или в Нану-Оя, где располагается высокогорный курорт Нувара Элия.

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Фото: открытые интернет-источники, Instagram, Shutterstock/VOSTOCK