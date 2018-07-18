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Представители России получили три награды на фестивале «Большой»
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Представители России получили три награды на фестивале «Большой» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
17 июля в Сербии прошел гала-концерт фестиваля «Большой».
Золотую матрешку фестиваля «Большой» в младшей возрастной категории (от 13 до 17 лет) получила Яна Яковлевич. Она представляет на конкурсе Белград. Стоит отметить, что 13-летняя жительница Сербии принимала участие не только в конкурсной программе, но и в «Диалоге талантов»: на одном из вечерних концертов она исполнила пьесу «Рондо-каприччиозо» под аккомпанемент пианиста Уки Оваскаинена. Серебряная матрешка досталась Саре Чано из города Любляна. Третье место в младшей возрастной категории занял 15-летний житель Югры Артем Бондарь.
Если в прошлом году в старшей возрастной категории (от 18 до 25 лет) все матрешки остались в Сербии, то в этом году большая часть наград поедет в Россию. Так, Золотую матрешку получила Елизавета Караулова из Москвы. Серебряная матрешка уедет вместе с пианисткой Иваной Дамьянов в Нови Сад. Третье место заняла жительница Омска Полина Шароварова.
Кроме объявления результатов 17 июля прошел заключительный концерт. В нем принял участие струнный секстет в составе скрипача-виртуоза Юлиана Рахлина, концертмейстера Лондонского симфонического оркестра Романа Симовича, альтистка Сары МакЭлрави, Милены Симович, заслуженного артиста России Бориса Андрианова и члена оркестра Белградской филармонии и оркестра Мариинского театра Драгана Джорджевича. Они исполнили «Воспоминание о Флоренции» Петра Чайковского. Во время выступления музыкантам пришлось делать паузу, так как у Романа Симовича порвалась струна. Завершился концерт выступлением оркестра «Большой».
Напомним, фестиваль «Большой» проходил в Дрвенграде шестой раз. Организаторы смотра — известный сербский режиссер Эмир Кустурица и компания «Газпром нефть». В конкурсе принимали участие музыканты и вокалисты из Сербии и России. РФ представили 27 человек.
Деревня Дрвенград была построена Эмиром Кустурицей для съемок фильма «Жизнь как чудо» в горах.
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