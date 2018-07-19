Ещё
Падение НЛО в Казахстане попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Падение НЛО в Казахстане попало на видео 

13 Новостей.ru 44 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
Интересный случай произошел в одном из сёл Казахстана, где местные жители сняли падение НЛО, а потом нашли его в поле. Очевидцы увидели яркий светящийся шар в небе и сняли падение на камеру мобильного телефона, после чего отправились на поиски таинственного объекта. Они обнаружили два небольших шара, на одном из которых была ручка. Сами объекты были из металла, но очень лёгкого. В результате падения НЛО, трава в округе загорелась и пришлось вызвать пожарных. Интересным фактом явилось то, что в зоне падения неизвестных объектов напрочь отсутствовала сотовая связь. Приехавшие на место падения НЛО исследователи, не смогли открыть таинственные объекты, чтобы узнать, что находится внутри. Некоторые пользователи сочли, что это постановочные кадры и никакого падения НЛО не было. В последнее время участились случаи, когда люди в целях само-рекламы идут на различные уловки и снимают подозрительные видео.
13 Новостей.ru: последние новости
Странная аномалия в Америке посылает сигнал в космос Понастроили стадионов для ЧМ, а теперь чиновники не знают, что с ними делать Бывший сотрудник NASA рассказал, что власти стран скрывают информацию о пришельцах
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский певец покончил с собой111
Греция парировала выпад России391
Россияне бегут с Дальнего Востока266
У Розенбаума нашли рак85
Умирающий турист обратился к обокравшему его карманнику17
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия Войска
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение