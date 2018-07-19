Падение НЛО в Казахстане попало на видео 

Интересный случай произошел в одном из сёл Казахстана, где местные жители сняли падение НЛО, а потом нашли его в поле. Очевидцы увидели яркий светящийся шар в небе и сняли падение на камеру мобильного телефона, после чего отправились на поиски таинственного объекта. Они обнаружили два небольших шара, на одном из которых была ручка. Сами объекты были из металла, но очень лёгкого. В результате падения НЛО, трава в округе загорелась и пришлось вызвать пожарных. Интересным фактом явилось то, что в зоне падения неизвестных объектов напрочь отсутствовала сотовая связь. Приехавшие на место падения НЛО исследователи, не смогли открыть таинственные объекты, чтобы узнать, что находится внутри. Некоторые пользователи сочли, что это постановочные кадры и никакого падения НЛО не было. В последнее время участились случаи, когда люди в целях само-рекламы идут на различные уловки и снимают подозрительные видео.