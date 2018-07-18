Генпрокуратура организовала уголовное преследование лиц за вылов касаток в ДФО

Установлено, что в 2012 — 2015 гг. руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать касаток в культурно-просветительской деятельности. На этом основании им были выданы разрешения на вылов более 10 особей. Коммерческая добыча касаток запрещена с 1982 г. введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов на территории РФ допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях.

На самом деле злоумышленники, получившие разрешения на вылов крупных дельфинов, намеревались их продать. Семь отловленных особей содержали на базах Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж. Согласно таможенным документам стоимость только одной касатки составила 77 млн руб., а общая сумма причиненного Российской Федерации ущерба превышает 270 млн руб.

Предварительно генпрокуратурой в действиях руководителей коммерческих структур усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

В последующем, Блинов организовал подготовку работниками учреждения с участием вышеуказанного сотрудника Центра конкурентных процедур и электронного аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по обеспечению отлова и перевозке 2 касаток и 5 белух. При этом указанные касатки ранее уже были перевезены в место адаптации. Победителем аукциона была признана коммерческая организация, учредителем которой является тот же сотрудник Центра, участвовавший в отлове и перевозке касаток, а также разработке документации.

Бочаров достоверно зная, что учреждением разрешение на вылов реализовано, касатки отловлены и перевезены в место их адаптации, подписал контракт на оказание услуг по отлову касаток и белух и обеспечил перечисление денежных средств в пользу коммерческой организации в сумме 13 млн руб. В результате этого ФГБНУ «ТИНРО-Центр» был причинен значительный ущерб на указанную сумму.