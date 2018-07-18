Генпрокуратура организовала уголовное преследование лиц за вылов касаток в ДФО 

Проведенной Генеральной прокуратурой Российской Федерации проверкой выявлены нарушения федерального законодательства в области охраны водных биологических ресурсов, повлекшие причинение ущерба Российской Федерации в особо крупном размере.
Установлено, что в 2012 — 2015 гг. руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать касаток в культурно-просветительской деятельности. На этом основании им были выданы разрешения на вылов более 10 особей. Коммерческая добыча касаток запрещена с 1982 г. введением моратория Международной китобойной комиссии. Их отлов на территории РФ допустим исключительно в учебных и научно-просветительских целях.
На самом деле злоумышленники, получившие разрешения на вылов крупных дельфинов, намеревались их продать. Семь отловленных особей содержали на базах Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж. Согласно таможенным документам стоимость только одной касатки составила 77 млн руб., а общая сумма причиненного Российской Федерации ущерба превышает 270 млн руб.
Предварительно генпрокуратурой в действиях руководителей коммерческих структур усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
Ранее Шестым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации (с дислокацией в городе Хабаровск) возбуждено уголовное дело в отношении директора федерального государственного бюджетного научного учреждения «ТИНРО-Центр» Льва Бочарова и его первого заместителя Юрия Блинова по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, в июле 2015 г. на основании выданного Приморским территориальным управлением Росрыболовства разрешения на добычу (вылов) в научно-исследовательских и контрольных целях водных биологических ресурсов — 2 касаток, работниками «ТИНРО-Центр» при частичном материальном содействии одного из сотрудников Центра, который также осуществлял коммерческую деятельность, были отловлены 2 касатки, после чего перевезены в место адаптации морских млекопитающих.
В последующем, Блинов организовал подготовку работниками учреждения с участием вышеуказанного сотрудника Центра конкурентных процедур и электронного аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по обеспечению отлова и перевозке 2 касаток и 5 белух. При этом указанные касатки ранее уже были перевезены в место адаптации. Победителем аукциона была признана коммерческая организация, учредителем которой является тот же сотрудник Центра, участвовавший в отлове и перевозке касаток, а также разработке документации.
Бочаров достоверно зная, что учреждением разрешение на вылов реализовано, касатки отловлены и перевезены в место их адаптации, подписал контракт на оказание услуг по отлову касаток и белух и обеспечил перечисление денежных средств в пользу коммерческой организации в сумме 13 млн руб. В результате этого ФГБНУ «ТИНРО-Центр» был причинен значительный ущерб на указанную сумму.