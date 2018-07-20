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Международная авиаэкспедиция благополучно прилетела на Аляску
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Международная авиаэкспедиция благополучно прилетела на Аляску 

ТАСС 25 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Авиаэкспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» в четверг благополучно приземлилась в американском городе Ном (штат Аляска), преодолев расстояние от Бухты Провидения Чукотского автономного округа за два с лишним часа. Об этом ТАСС сообщил по телефону пилот экспедиции Андрей Иванов.
"Мы в Номе. Все хорошо. Только сели", — передал он с помощью СМС-сообщения.
По словам Иванова, следующий отрезок пути участники экспедиции намереваются преодолеть в пятницу.
В годы Второй мировой войны через аэропорт Нома в СССР направлялись американские самолеты по программе ленд-лиза.
Маршрут экспедиции
Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы уникальные самолеты— амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).
В составе нынешней экспедиции семь человек — шесть россиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — космонавт исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент Российской академии наук Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.
Маршрут экспедиции протяженностью более 20 тыс. км пролегает через Россию, американский штат Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок.
Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.
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