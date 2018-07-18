Члены международной арктической авиаэкспедиции готовятся к вылету на Аляску

"Сейчас мы едем на аэродром, — отметил он. — Там окончательно будем принимать решение, исходя из погодных условий. От Бухты Провидения до Нома расстояние около 400 км. Это около трех часов летного времени".

По данным метеорологов, в районе Бухты Провидения высота нижней границы облаков — 150-200 м, ветер в порывах 16 м/с. В Номе высота облачности 300-500 м, ветер в порывах 13 м/с, температура 12 градусов.

В годы Второй мировой войны через аэропорт Нома в СССР направлялись американские самолеты по программе ленд-лиза.

Маршрут экспедиции

Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области . В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).

В составе нынешней экспедиции семь человек — шестьроссиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев , научный руководитель — Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.