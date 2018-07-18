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Члены международной арктической авиаэкспедиции готовятся к вылету на Аляску
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Члены международной арктической авиаэкспедиции готовятся к вылету на Аляску 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 18 июля. /ТАСС/. Члены авиаэкспедиции «Международный кругосветный океанический перелет» готовятся к вылету из Бухты Провидения Чукотского автономного округа в город Ном на Аляске. Об этом сообщил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС пилот экспедиции Андрей Иванов.
"Сейчас мы едем на аэродром, — отметил он. — Там окончательно будем принимать решение, исходя из погодных условий. От Бухты Провидения до Нома расстояние около 400 км. Это около трех часов летного времени".
По данным метеорологов, в районе Бухты Провидения высота нижней границы облаков — 150-200 м, ветер в порывах 16 м/с. В Номе высота облачности 300-500 м, ветер в порывах 13 м/с, температура 12 градусов.
В годы Второй мировой войны через аэропорт Нома в СССР направлялись американские самолеты по программе ленд-лиза.
Маршрут экспедиции
Арктическая экспедиция «Международный кругосветный океанический перелет» стартовала 3 июля из Самарской области. В перелете задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 (восемь посадочных мест, общий вес груза — до 2,6 тонны) и один «Борей» (два посадочных места, общий вес груза — до 700 кг).
В составе нынешней экспедиции семь человек — шестьроссиян и один француз. Руководитель экспедиции — летчик-космонавт Герой России Валерий Токарев, научный руководитель — Олег Атьков. Единственный зарубежный участник перелета — пилот гидроавиации Лоик Блез.
Маршрут экспедиции протяженностью более 20 тыс. км пролегает через Россию, штат Аляску, Канаду, Гренландию, Исландию, Великобританию, Норвегию, Швецию, Финляндию. Затем экспедиция через Великий Новгород, Ярославль и Чебоксары вернется в Самарскую область. По пути запланировано около 50 остановок и посадок. Основная цель экспедиции — проведение различных климатических и медико-биологических исследований, зондирование Земли с малых высот и разработка будущих маршрутов авиационного туризма по российскому Северу.
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