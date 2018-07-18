Ещё
О пухлых щеках, хейтерах и хозяйственном мыле вместо дорогого шампуня: проверяем на прочность нервы Марии Погребняк
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

О пухлых щеках, хейтерах и хозяйственном мыле вместо дорогого шампуня: проверяем на прочность нервы Марии Погребняк 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Смотри новый выпуск нашей видеорубрики, в рамках которой мы проверим, насколько стальные нервы у отечественных селебрити!
Знаменитостям нередко приходится сталкиваться с вопросами, которые приводят их в тупик или вовсе вызывают приступ ярости. Однако некоторые из звезд научились ловко перескакивать с темы на тему, оставляя журналистов без ответа. А что если у звезды не будет возможности увильнуть от вопроса? WMJ.ru решил лично проверить это в новой рубрике «Стальные нервы», в ходе которой селебрити придется ответить на наши каверзные, местами очень странные и провокационные вопросы!
В четвертом выпуске мы решили проверить на прочность нервы бизнесвумен Марии Погребняк. Скорее жми на play — и узнаешь, за что этой эффектной блондинке стыдно больше всего, почему она моет волосы хозяйственным мылом, как относится к хейтерам и не только! И не забудь написать в комментариях, кого из звезд ты хотела бы видеть в следующем выпуске.
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru  Фото:starface, instagram
WMJ.ru: последние новости
Как планировать свой день, если ты трудоголик Торт с белым роялем, Пелагея с нагим прессом: как и с кем отметил 50-летие Леонид Агутин Щупала полицейских: любовницу Трампа арестовали в стрип-клубе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете11
«Там геноцид!»: Лютый избавится от гражданства Украины12
Задержан главный гаишник севера Москвы244
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей»12
Названа причина скорого уничтожения интернета6
Видео
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:44
Задержан главный гаишник севера Москвы
Криминал Происшествия
01:38
Путин упразднил секретный город из «дела Скрипалей»
Политика
00:34
Порошенко назвал Украину приоритетом для США и НАТО
В мире Статьи
00:59
Бывшая жена Грудинина впервые рассказала об их разводе
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение