О пухлых щеках, хейтерах и хозяйственном мыле вместо дорогого шампуня: проверяем на прочность нервы Марии Погребняк

Смотри новый выпуск нашей видеорубрики, в рамках которой мы проверим, насколько стальные нервы у отечественных селебрити!

Знаменитостям нередко приходится сталкиваться с вопросами, которые приводят их в тупик или вовсе вызывают приступ ярости. Однако некоторые из звезд научились ловко перескакивать с темы на тему, оставляя журналистов без ответа. А что если у звезды не будет возможности увильнуть от вопроса? WMJ.ru решил лично проверить это в новой рубрике «Стальные нервы», в ходе которой селебрити придется ответить на наши каверзные, местами очень странные и провокационные вопросы!

В четвертом выпуске мы решили проверить на прочность нервы бизнесвумен Марии Погребняк . Скорее жми на play — и узнаешь, за что этой эффектной блондинке стыдно больше всего, почему она моет волосы хозяйственным мылом, как относится к хейтерам и не только! И не забудь написать в комментариях, кого из звезд ты хотела бы видеть в следующем выпуске.

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Видео:Екатерина Худякова / WMJ.ru Фото:starface, instagram