В Суздале пройдет фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России»

ЯРОСЛАВЛЬ , 18 июл — РИА Новости . Участники фестиваля воздухоплавателей «Золотое кольцо России», который стартует в среду в Суздале , смогут увидеть красоты древних городов с высоты птичьего полета, а также получить графский титул, сообщили организаторы.

Фестиваль пройдет в семнадцатый раз. До этого его площадками были города Ярославской области , но в этом году к празднику присоединится Владимирская область . Фестиваль стартует в Суздале в 18.00 мск.

"Зрелищное мероприятие, которое предыдущие 16 лет проходило в Ярославской области, впервые развернется на Ильинском лугу. В небо над Суздалем поднимутся 15 гигантских воздушных шаров. Аэронавты отправятся в Переславль-Залесский , а затем в Ростов Великий", — говорится в сообщении администрации Владимирской области.

По данным федерации воздухоплавания Ярославской области, идея фестиваля этого года заключается в объединении городов «Золотого кольца» на основе путешествий по воздуху.

"Вас ждут яркие эмоции и незабываемые впечатления от полёта на аэростате над живописными видами озер Неро и Плещеево, монастырями и церквями древних городов", — обещают организаторы.

В программе праздника — шоу «Ночное свечение аэростатов», а также «Воздушная опера», когда шары будут проплывать по небу под звуки оперных арий.

Переславский пилот Андрей Петренко рассказал РИА Новости, что большим успехом каждый год у участников фестиваля пользуется церемония посвящения в воздухоплаватели. Она проводится после приземления аэростата.

"Пилот рассказывает пассажирам краткую историю воздухоплавания, периодически задавая вопросы на сообразительность, а потом все пьют шампанское и получают грамоты", — рассказал Петренко. Вместе с грамотой участнику полета вручается сертификат, согласно которому ему присваивается графский титул по названию того населенного пункта, где аэростат приземлился.