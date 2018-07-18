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В Суздале пройдет фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России»
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В Суздале пройдет фестиваль воздухоплавателей «Золотое кольцо России» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл — РИА Новости. Участники фестиваля воздухоплавателей «Золотое кольцо России», который стартует в среду в Суздале, смогут увидеть красоты древних городов с высоты птичьего полета, а также получить графский титул, сообщили организаторы.
Фестиваль пройдет в семнадцатый раз. До этого его площадками были города Ярославской области, но в этом году к празднику присоединится Владимирская область. Фестиваль стартует в Суздале в 18.00 мск.
"Зрелищное мероприятие, которое предыдущие 16 лет проходило в Ярославской области, впервые развернется на Ильинском лугу. В небо над Суздалем поднимутся 15 гигантских воздушных шаров. Аэронавты отправятся в Переславль-Залесский, а затем в Ростов Великий", — говорится в сообщении администрации Владимирской области.
По данным федерации воздухоплавания Ярославской области, идея фестиваля этого года заключается в объединении городов «Золотого кольца» на основе путешествий по воздуху.
"Вас ждут яркие эмоции и незабываемые впечатления от полёта на аэростате над живописными видами озер Неро и Плещеево, монастырями и церквями древних городов", — обещают организаторы.
В программе праздника — шоу «Ночное свечение аэростатов», а также «Воздушная опера», когда шары будут проплывать по небу под звуки оперных арий.
Переславский пилот Андрей Петренко рассказал РИА Новости, что большим успехом каждый год у участников фестиваля пользуется церемония посвящения в воздухоплаватели. Она проводится после приземления аэростата.
"Пилот рассказывает пассажирам краткую историю воздухоплавания, периодически задавая вопросы на сообразительность, а потом все пьют шампанское и получают грамоты", — рассказал Петренко. Вместе с грамотой участнику полета вручается сертификат, согласно которому ему присваивается графский титул по названию того населенного пункта, где аэростат приземлился.
Пилот пояснил, что идея о присвоении графского титула, которая сегодня является шуткой, на самом деле берет свое начало в истории воздухоплавания. Во время зарождения воздухоплавания, в XVIII веке, король Франции Людовик XVI после успешного полета воздухоплавателей в Париже даровал им дворянский титул и земли.
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