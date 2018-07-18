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Робин Райт «спасла» сериал «Карточный домик» после скандального увольнения Кевина Спейси
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Робин Райт «спасла» сериал «Карточный домик» после скандального увольнения Кевина Спейси 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
После того, как Кевин Спейси совершенно неожиданно для многих оказался в центре скандала с домогательствами, Netflix на протяжении нескольких недель решал судьбу сериала «Карточный домик», в котором теперь уже опальный актер играл главную роль. Лишь сейчас стало известно, что за «спасение» сериала и тот факт, что у «Карточного домика» будет еще один сезон, поклонники сериала должны благодарить Робин Райт.
Изначально руководство Netflix склонялось к тому, чтобы вообще отменить «Карточный домик», однако шестой сезон сериала все-таки состоится — благодаря Робин Райт. Как рассказала ее коллега по сериалу, актриса Патриша Кларксон, Робин вместе с шоураннерами «Карточного домика» сделала все возможное, чтобы сериал не отменили, а съемочная группа не потеряла работу и деньги. Кларксон добавила, что всего лишь за несколько дней шоураннерам пришлось придумать совершенно новую концепцию шестого сезона. Во многом именно по этой причине в новом сезоне, который по совместительству станет и последним, всего 8 серий.
Официальной даты премьеры у шестого сезона «Карточного домика» пока нет, но в сети уже доступны несколько тизеров, премьера же ожидается осенью этого года:
A message from the President of the United States. pic.twitter.com/yx0P3qyHfW
— House of Cards (@HouseofCards) 4 июля 2018 г.
We're just getting started. pic.twitter.com/h2XafRynew
— House of Cards (@HouseofCards) 5 марта 2018 г.
попкорнnews
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